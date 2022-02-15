David Beckham, bu hafta Gary Lineker ve Piers Morgan arasındaki bir Twitter tartışmasının ana konusu oldu. İngiliz eski futbolcunun, "tarihin en fazla abartılan oyuncusu" olduğu iddia edildi.

2013 yılında emekli olan United’ın eski orta saha oyuncusu, dört farklı ülkede lig şampiyonluğu kazandı ve tüm zamanların en büyük İngiliz oyuncularından birisi olarak kabul ediliyor.

Real Madrid ve LA Galaxy’nin eski yıldızı hakkındaki iddialar, belirgin bir aşk-nefret ilişkisi paylaştığı Lineker tarafından reddedildi. Ancak Morgan'a göre, Beckham’ın başarılarının pek de bir önemi yok.

Ne söylendi?

İlk olarak Morgan, NFL ve Los Angeles Rams'in, Odell Beckham Jr'ın Super Bowl LVI'daki zaferinin ortasında bir resmini yayınlarken, "Gerçekten futbol oynayabilen bir Beckham'ı izlemek harika..." başlığını attı.

Morgan öncelikle yorumlarından dolayı Lineker'i azarladı ve ona şu yanıtı verdi: "Her ne sebeple olursa olsun Beckham’a yalakalık yapmak isteyebilirsin, ancak Beckham tarihin en fazla abartılan oyuncusuydu."

Morgan’ın değerlendirmesine Lineker bir kez daha karşı çıktı ve Beckham'ın kariyerinde kazandığı başarılarının altını çizdi: "6 Premier Lig, 2 FA Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga, 1 Ligue, 1 Ballon d'Or ikinciliği…

"İngiltere Milli Takımı için 59’u kaptan olarak 115 maç. Oyunun gördüğü en iyi orta saha oyuncularından birisi. Evet, gerçekten abartılıyor."

İkili, Beckham'ın Cristiano Ronaldo'nun yanındaki itibarını değerlendirirken Lineker’in, Meksika 1986 Dünya Kupası’nda kazandığı Altın Ayakkabı ve Barcelona ile yaşadığı Avrupa kupası zaferi de gündeme geldi.

Beckham'ın rekoru ne?

Sadece spekülatif de olsa Beckham'ın, United yerine Arsenal'da oynamış olsaydı Arsene Wenger'in ‘Invincibles’ takımı için yeterince iyi olmayacağını söylemek pek de mantıklı görünmüyor.

Onun çabaları, İngiliz futbolunun en başarılı menajerlerinden birisi olan Sir Alex Ferguson dönemini sağlamlaştırmaya yardımcı oldu.

Beckham, 1995 ile 2003 yılları arasındaki sekiz sezonda altı Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

Kırmızı Şeytanların, Avrupa’da başarılar kazanmasına da yardım eden Beckham, 1999 yılında Ballon d'Or ödülü için ikinci sırada yer aldı.

İngiliz eski yıldız daha sonra; Real Madrid ile La Liga, LA Galaxy ile MLS ve Paris Saint-Germain ile Ligue 1'de şampiyonluklar kazanarak kariyerini noktaladı.

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