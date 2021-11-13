Tüm dünya yaklaşık iki yıldır Covid-19 pandemisi ile mücadele ediyor ve aşı, kuşkusuz bu mücadelede en büyük kozlardan biri.

Sürekli birbirleri ile temas halinde bulunan futbolcuların da aşı olup olmadığı toplum tarafından merak ediliyor. Bu konu hakkında zaman zaman teknik direktörler, zaman zaman da oyuncular açıklamlarda bulunuyor.

Bu açıklamalar arasında en fazla yankı uyandıranı ise yakın geçmişte Bayern Münih'in orta sahası Joshua Kimmich'in söylediği sözlerdi.

Alman orta saha, henüz aşı olmadığını ve bunun için bekleyip daha sonra bir değerlendirme yapacağını söylemişti.

Kimmich'in Almanya Millî Takımı'ndan arkadaşı İlkay Gündoğan ise bu konuda biraz daha hassas. Manchester City orta sahası, Kimmich'in ileride aşı olacağını iddia etti.

Ne söylendi?

Alman basınından Redaktionsnetzwerks'e konuşan Manchester City'nin orta sahası, aşı konusunun millî takımda konuşulduğunu açıklayarak şu yorumu yaptı:

"Kimmich'in aşılanacağı zamanın geleceğine inanıyorum. Gelecek için bunu tamamen reddetmedi.

"Aşı, zorunlu olmadığı için herkesin seçim hakkı var.

"Fakat herkes aynaya bakıp kendini ve sevdiklerini en iyi şekilde korumak için her şeyi yapıp yapmadığını kendi kendine sormalı."

Geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanan İlkay Gündoğan, futbolcuların da toplumun bir parçası olduğunu ve aşı zorunluluğunun olmadığını hatırlattı.

"Hastalığımdan sonra diğer oyuncularla fikir alışverişinde bulunduğumu ve kişisel deneyimlerimi aktardığımı hatırlıyorum. Çok hoşgörülü bir insanım, diğer görüşlere saygı duyuyorum ve bu nedenle yargılamak istemiyorum.

"Gerçek şu ki toplumda hâlâ aşı olmayan ve aşı yaptırmaya hakkı olan çok sayıda insan var. Futbolda bu neden farklı şekilde uygulansın ki? Futbolcular da toplumun bir parçası."

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