ÖZEL | Lyon'un stoperi Jerome Boateng'den Ballon d'Or yorumu: Utanç verici!

Başarılarla dolu Bayern Münih kariyerini noktaladıktan sonra Ligue 1 takımlarından Lyon'a transfer olan tecrübeli savunma oyuncusu Jerome Boateng, burada sergileyeceği performansla yeniden Almanya Milli Takımı için oynamak istediğini söyledi.

GOAL ve SPOX'a verdiği özel röportajda konuşan Boateng, Ligue 1'de 12. sıraya kadar gerileyen Lyon'daki düşüşü de masaya yatırdı.

Bayer'de geçen 10 yılın ardından Lyon'un yolunu tuttunuz. Fransa'da hayat nasıl?

Çok iyi. İnsanlar cana yakın ve özellikle Lyon'da futbol konusunda fazlasıyla çılgınlar. Ailem burada kendini iyi hissediyor. Çocuklarım okullarını seviyor ki bu benim için en önemli şey.

Fransızcan ne durumda?

Fransızca öğrenmesi en kolay değil ama haftada bir veya iki kez ders alıyorum. Eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Münih'te geçen 10 yılın sonunda yeni bir ülkede farklı bir kültürü ve dili deneyimlemek istemiştim.

Lyon'da eski takım arkadaşınız Xherdan Shaqiri ile oynuyorsunuz. Julian Pollersbeck gibi bir vatandaşınız var ve teknik direktörünüz Peter Bosz da Almanca konuşabiliyor. Bu durum uyum sürecinizi kolaylaştırdı mı?

Bazen akşam yemeği için Xherdan ya da Julian ile buluşuyoruz ama genellikle boş zamanlarımı ailemle geçiriyorum. Otelde, otobüste ve uçakta çok fazla zaman geçiriyoruz o yüzden fırsat buldukça çocuklarımla zaman geçiriyorum.

Lyon Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor ama ligde 12. sırada yer alıyor. Problem nedir?

Performansımız çok dalgalı. Bazen çok iyi oynuyoruz ama sonraki maçta kötüyüz. Kötü oynasak da en azından bir puan ya da kötü bir galibiyet almayı öğrenmeliyiz. Reims maçı buna en iyi örnekti. Tek pozisyon bile vermedik ama iki şans fırsatı yakaladılar.

Peter Bosz ağır bir şekilde eleştiriliyor. Teknik direktörün hakkında ne düşünüyorsun?

Çok iyi Fransızca konuşsa bile yeni bir ülkeye geldiğini unutmamak gerekiyor. Yeni bir oyun tarzını bizimki gibi genç bir takıma aktarmak zaman alabiliyor. Pres ve agresiflik açısından yeterli düzeyde değiliz. Yine de teknik heyetin genel olarak bir iş çıkardığını düşünüyorum.

Bundesliga ve Ligue 1'i kıyaslayacak olursan neler söylersin?

Buradaki oyun kesinlikle daha fiziksel ama Bundesliga'daki takımlar taktik olarak daha iyi hazırlanıyorlar ve teknik olarak daha üst seviyedeler.

Ballon d'Or'un Lionel Messi'ye verilmesi bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Eski takım arkadaşınız Robert Lewandowski için üzüldünüz mü?

Bu durum tam bir utanç çünkü ödülü Lewandowski hak etmişti. Bu durum bana Franck Ribery'nin ödülü alamadığı 2013'ü hatırlattı. Lewandowski ödülü kazanmak için başka ne yapmalıydı? Bu durumun Lewy'yi üzmeyeceğini biliyorum ama kesinlikle hayal kırıklığına uğradı. Ama onu biraz tanıyorsam, daha fazla motive olacaktır. Bu sezonki istatistikleri şu ana kadar bile inanılmaz.

Bayern Münih'in maçlarını hala izliyor musunuz?

Elbette. Hala büyük bir Bayern taraftarıyım. Mümkün olan her maçı izliyorum. Yeni bir teknik direktörle çok iyi gidiyorlar. Bayern'de bütün kupaları kazanmanız gerekir. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında nasıl bir performans göstereceklerini merak ediyorum.

Leroy Sane takımın vazgeçilmezi konumunda. Gelişimini nasıl değerlendiriyorsun?

Leroy'un bu kadar iyi gitmesine gerçekten çok seviniyorum. O harika bir insan ve kendini rahat hissetmesi onun için çok önemli. İlk sezonunu zaman zaman yaşadığı gerginliklerden dolayı çok iyi geçirmemiş olabilir ama uzun bir sakatlıktan döndüğünü unutmayın.

Hansi Flick EURO 2020 kadrosunun açıklanmasının ardından takımda olmamanızın yanlış olduğunu söylemişti ve şu an milli takımın başında. Milli formayı yeniden giymen mümkün mü?

Flick ile konuştuk. Öncelikle Lyon için iyi bir performans göstermem gerekiyor. Sezon öncesi kampı yapmadığımı ve sezon başında 90 dakika oynamadığımı unutmamanız gerekiyor. Şu an iyi durumdayım ama neler olacağını göreceğiz. Eğer orada olmam gerekirse olacağım.

Mevcut Almanya kadrosunda hangi stoper oyuncusunu öne çıkarırsınız?

Antonio Rüdiger. Yakın bir arkadaşım ve çok sık konuşuyoruz. Chelsea'de çok iyi bir dönem geçiriyor. Bir yıl öncesindeki durumunu düşündüğümüzde gerçekten çok iyi bir aşama kaydetti. Şu an dünyanın en iyilerinden biri çünkü kendine inandı ve sabırlı kaldı. Avrupa'da kendi pozisyonunda kesinlikle ilk beşte.

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