Lukaku sahayı terk etmek zorunda kaldı!

Chelsea oyuncusu Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi'ndeki Malmö maçında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak oyundan alındı.

Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi'ndeki Malmö maçının ilk yarısında ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Belçikalı oyuncunun sahayı terk etmesinden kısa bir süre sonra Timo Werner de sakatlanarak yerini Hudson-Odoi'ye bıraktı.

Lukaku, sert bir müdahale alıp sahadan çıkmak zorunda kaldığında Stamford Brigde'de dakikalar 23'ü gösteriyordu.

Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Premier Lig'de başarılı olmak isteyen Chelsea'de, Lukaku ve Timo Werner'in takımdan ayrı kalması Mavilere büyük bir darbe olabilir.

Ne yaşandı?

Lukaku ve Werner ileri hattıyla maça başlayan Chelsea, Andreas Christensen'in 9. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Daha sonra Belçikalı golcü Lukaku, Timo Werner ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Lasse Nielsen'in müdahalesinin ardından yerde kalan Romelu Lukaku, takımına penaltı kazandırdı.

Nielsen'in müdahalesiyle yerde kalan Belçikalı golcü, takımına penaltı kazandırsa da birkaç dakika tedavi görmesi gerekti. Tedavisinin ardından ayağa kalkan Lukaku, kendisini iyi hissetmeyince yerini Kai Havert'e bıraktı.

Penaltı vuruşunu kullanan İtalyan oyuncu Jorginho, Chelsea'yi 2-0 öne geçirdi. Maviler, böylece maçı kazanmak için büyük biravantaj yakalamış oldu.

Büyük resim neyi gösteriyor?

Chelsea'de, Lukaku ve Werner tedbir amacıyla oyundan çıktı. Yapılacak detaylı araştırmaların ardından iki futbolcusunun da ciddi bir fiziksel sorun yaşamayacağı düşünülüyor. Bu durum, Mavileri ilerleyen maçlarda rahatlatacak gibi görünüyor.

Lukaku, yaz aylarında Inter'den Chelsea'ye transfer olduğundan beri Maviler adına Premier Lig'de 7 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atmayı başardı. Aynı zamanda Chelsea'nin, Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'i 1-0 yendiği maçın golünde de Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun imzası vardı.

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