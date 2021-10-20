Chelsea, Atletico Madrid ve Juventus Attila Szalai'yi istiyor

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai; Chelsea, Atletico Madrid ve Juventus gibi dev kulüpleri peşinden koşturuyor.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye İspanya, İtalya ve İngiltere'den talipler var. Sarı Lacivertli takımda oynadığı başarılı maçların yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nda da etkili bir performans sergileyen Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Attila Szalai, Macaristan'ın Wembley'de oynadığı İngiltere maçında da sahaya çıktı ve iyi bir performans ortaya koydu.

Ne söylendi?

Calcio Mercato 'nun haberine göre İtalya Serie A'ya kötü bir başlangıç yapan ancak özellikle son haftalarda iyi sonuçlar alarak yeniden şampiyonluk adaylarından birisi olarak gösterilen Juventus, Fenerbahçeli Szalai'yi istiyor. Chiellini ve Bonucci gibi üst düzey stoperlere sahip olan İtalyan kulüp, De Lİgt'in yaşadığı sakatlık ve bir diğer stoper oyuncusu Rugani'nin vasat performansından sonra yönünü Türkiye'ye çevirdi.

Juventus'un, ocak ayındaki transfer döneminde Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Atletico Madrid ve Chelsea de Szalai'nin peşinde

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Szalai'ye talip olan diğer kulüpler ise İspanya'dan Atletico Madrid ve İngiltere'den geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea. Özellikle Atletico Madrid'in, Attila Szalai için kesenin ağzını açacağı iddia edilirken Chelsea'nın de Fenerbahçe'ye iyi bir ücret ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Habere göre Fenerbahçe'nin, Avrupa'nın üç dev kulübünün ilgisine karşı koyamayacağı ve Attila Szalai için iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusunu satabileceği belirtiliyor.

Attila Szalai'nin kariyeri

20 Ocak 1998 Macaristan doğumlu olan Szalai, futbola ülkesinin takımlarından Vasas altyapısında başladı. Daha sonra Rapid Wien'in yolunu tutan başarılı stoper, ordan da Mezokövesd'e transfer oldu. Mezoköved takımında geçirdiği başarılı dönemin ardından Kıbrıs Rum kesimi takımlarından Apollon Limassol'un dikkatini çekti. Attila Szalai, 400 bin euro'luk bedelle Limassol takımına katıldı.

Apollon Limassol takımında etili bir performans ortaya koyan Szalai, Macar Milli Takımı'nda da düzenli olarak oynamaya başladı. Etkili defansif müdahalelerinin yanı sıra modern bir savunma oyuncusu profili çizen Macar stoper, Apollon Limassol takımından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Türkiye'ye geldiği günden beri iyi bir performans sergileyen Attila Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturuyor.

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