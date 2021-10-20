Karim Benzema - Valbuena davası: "Videoyu sadece Benzema'ya değil herkese ilettim"

Mathieu Valbuena, Karim Benzema ile yaşadığı seks kaseti skandalının ardından 'kendini tehlikede hissettiğini' söylüyor.

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, 2015 yılında milli takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks kasediyle şantaj yaptığı iddiasıyla yeniden yargılanıyor.

Benzema, Ermenistan'a karşı oynayacakları bir hazırlık maçı öncesinde Fransız arkadaşından zorla para almaya çalışmakla suçlanıyor.

Ancak Fransız forvet herhangi bir yanlış yapmadığı konusunda ısrar ediyor.

Ne oldu?

Bazı şantajcılar, Valbuena'yı seks kasetini yayınlamakla tehdit ederek para istediler. Benzema'nın ise eski takım arkadaşını para ödemeye teşvik ettiği iddia ediliyor.

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini söylemişti.

Ancak Valbuena, şantajcılarla doğrudan uğraşmak yerine yetkililere bildirdi ve bu olayın patlak vermesinin ardından Benzema, Fransa milli takımından uzaklaştırıldı. Ayrıca şantaj girişiminde yer aldığı gerekçesiyle göz altına alındı ve serbest bırakıldı.

Didier Deschamps, 33 yaşındaki yıldızı 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde yeniden millî takıma çağırdı.

Valbuena ne söyledi?

Daha önce kendisine yöneltilen suçlamayı "maskeli balo" olarak nitelendiren Benzema, Çarşamba günü başlayan duruşmaya katılmadı.

Valbuena ise duruşmadaydı ve tüm yaşananları bir an önce geride bırakma arzusunu dile getirmeden önce eski takım arkadaşının yokluğuna değindi.

Valbuena, gazetecilere verdiği demeçte, "6 yıldır bu dava devam ediyor. Herkes burada fakat Karim Benzema yok. Yazık ki 6 yıldır bekliyoruz." dedi.

"Altı yıldır bekliyoruz. Tüm bunların geride kalması için gereken süre boyunca buradayız. Ne olursa olsun peşini bırakmayacağız."

"Bu video ile ilgili bana ilk uyarı Djibril Cissé'den geldi. Video çıkmasın diye para vermeyi hiç düşünmedim.

Tehlikede olduğumu hissettim ve şikayette bulundum. Bu videonun ortaya çıkmasıyla Fransız milli takımında işlerin zor olacağını biliyordum."

"Videoyu sadece Benzema'ya değil herkese ilettim"

Valbuena'ya şantaj yaptığı iddia edilen isimlerden biri BFMTV'ye açıklamalarda bulundu:

"Videoyu gördüm, güldük. Sadece Benzema'ya değil herkese ilettim."

"İçinde Djibril Cisse de vardı. Fransız ekibinin birçok oyuncusu videoyu gördü. Şantaj değildi, para istemedik."

Benzema ne cezası alabilir?

Benzema şantaj girişiminde bulunmaktan suçlu bulunursa, beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Ayrıca ilk duruşmaya katılmayan Fransız oyuncu için 70 bin euro para cezası isteniyor.

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