Bochum-Gladbach maçı hakemi, bir bardak birayla vuruldu; beyin sarsıntısı yaşadı

Yardımcı hakem Christian Gittelmann'ın Cuma günü Vfl Bochum ve Borussia Mönchenglabach arasında oynanan Bundesliga maçında kafasına bira bardağı isabet etmişti. Sonrasında hafif bir beyin sarsıntısı yaşadığı ve boynunun incindiği doğrulandı.

Yan hakem maçın ikinci yarısının ortasında bira dolu plastik camla bardağıyla vurulduktan sonra oyun durduruldu.

Şimdi, DFB hakem komitesi üyesi Lutz Wagner, alınan yaralanmaların boyutunu ortaya çıkarırken bu tür hareketlerin maç görevlilerinin performansını etkilemediğini de sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

GOAL ve SPOX'a konuşan Wagner, "Neyse ki durumu iyi gidiyor" dedi.

"Onunla konuştum: Hafif bir beyin sarsıntısı, ezilmiş bir kafatası ve boyun incinmesi var. Önümüzdeki birkaç gün içinde fiziksel hasara dayanmak zorunda.

"Her şeyi duygusal olarak aşması da önemli olacak. Bir asistan olarak tekrar kenarda durduğunuzu ve "Yine arkadan bir şey uçmak üzere" hissine sahip olduğunuzu hayal etmelisiniz.

"Konsantrasyon için elverişli değil elbette. Ancak Christian Gittelmann harika bir adam. Bununla başa çıkabilecek ve geri dönecek."

Ne yaşandı?

71. dakikada Gittelmann'a uçan plastik bira bardağı çarptı ve hakem Benjamin Cortus, meslektaşını kontrol etmek için oyunu durdurmaya zorladı.

İlk olarak ciddi şekilde yaralanmamış gibi görünse de, maçın askıya alınması kararı verildi ve daha sonra oyun tamamen iptal edildi.

DFB, maçın Gladbach'a verilip verilmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar verecek.

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