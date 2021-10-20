Lokomotiv Moskova'nın hocasından Fatih Terim'e "Kurt" benzetmesi

Avrupa Ligi maçı öncesi konuşan Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü, rakibi Fatih Terim'i değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki son iki maçından 4 puan çıkartırken Fatih Terim'in hedefi mutlak galibiyet.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol de rakibinin bu hedefinin farkında.

Markus Gisdol ne söyledi?

Galatasaray ile yapacakları maç öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, Fatih Terim için 'kurt' benzetmesi yaptı:

"Geçmişte Fatih Terim'le karşılaşma şansım oldu. Almanya'da onun gibiler "kurt antrenör" diye adlandırılır.

Çok ünlü ve çok iyi bilinen bir hoca."

Takımın oyununda, imza stili açıkça belli oluyor. Galatasaray taktiksel olarak iyi eğitimli, disiplinli oynuyor, iyi futbol gösteriyor.

Kontra ataklarda tehlikeli olan çok hızlı kanat oyuncuları var. Rakip bize, başarıyla çözmemiz gereken bazı bulmacalar verecek."

Fatih Terim ne söyledi?

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşısında galip gelmeleri halinde Avrupa Ligi'nde Ocak ayını göreceklerini söyledi:

"Muhakkak ki kendi liginizde oynadığınızda da Avrupa Ligi'nde oynadığınızda da farklı oluyor.

Bazı değişiklikler, bazı küçük değişiklikler olabilir. Yarın kazanırsak Avrupa'da Ocak ayını görürüz."

Ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hedefinde UEFA vardı:

"Maç saatini pek mantıklı bulmadığımı söyledim. Avrupa'da erken maç saati uygulaması, Rusya'da başladı. 20 dereceye yakın bir sıcaklıktan 0'a geldik. Madem oynanacak, en iyi şartlarda oynanmalı. Bunu da en iyi bilecek UEFA, Spartak şu anda oynuyorsa..."

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