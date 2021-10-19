Sergio Agüero, Messi'nin 10 numaralı formasını reddetti

Arjantinli forvet, vatandaşının daha önce giydiği forma yerine neden 19 numarayı tercih ettiğini açıkladı.

Sergio Agüero, takım arkadaşı Ansu Fati'nin yeteneklerinden bahsederken Lionel Messi'nin 10 numaralı formasını reddettiğini açıkladı.

2020-21 sezonunun sonunda Manchester City'den ayrılan Agüero, Barça'ya bonservissiz transfer oldu ve Messi takımdan ayrılmadan önce iki Arjantinli'nin birlikte oynaması bekleniyordu.

Ancak Barcelona, Lionel Messi ile ekonomik şartlar yüzünden anlaşamadı ve Agüero ile birlikte oynayamadı.

Sergio Agüero, vatandaşının çok sevilen formasını devralma şansını geri çevirdiğini itiraf etti.

Sergio Agüero ne söyledi?

Agüero, 10 numaralı formayı giyerek Barça efsaneleri listesinde Messi'nin yanı sıra Ronaldinho ve Diego Maradona'ya katılabilirdi, ancak bunun yerine Arjantin Milli Takım'ındakini numarasını tercih etti.

Basın toplantısında konuşan Agüero bu tercihinin sebebini açıkladı: "19 numarayı uygun olduğu için seçtim ve bu numarayı Arjantin milli takımında giyiyorum."

"Futbolcular benden 10 numarayı almamı istediler ama ben reddettim. Aslında 10 numara Ansu Fati'ye yakışıyor."

"Ansu hala genç bir oyuncu ve her zaman üst seviyede kalmak zor. Tecrübeli oyuncular olarak gençlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ansu çok yetenekli ve çok çalışıyor. Barcelona'da olduğu için şanslıyız."

Agüero, Barça'da nasıl?

Agüero, ciddi bir baldır sakatlığı nedeniyle 2021-22 sezonunun başını kaçırdı. Ancak 17 Ekim'de Valencia'ya karşı 3-1 kazandıkları maçta ilk kez sahneye çıktı.

Eski City yıldızı, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Dinamo Kiev'e karşı Ronald Koeman'ın listesine girebilir.

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