Mohamed Salah, Liverpool tarihine bir kez daha geçmeye hazırlanıyor.

Yaz transfer döneminde Ibrahima Konate’yi RB Leipzig’den transfer eden Liverpool, Alisson Becker ve Trent Alexander Arnold’la yeniden sözleşme imzalamıştı.

İngiliz devi, iki yıllık sözleşmesi bulunan Mohamed Salah’a da rekor bir kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Salah, Liverpool tarihinin en çok kazananı olacak

The Athletic kaynaklı habere göre Liverpool, Salah’a senelik 230 bin pound kazanacağı dört yıllık bir sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu mevcut kontratıyla ise haftalık 200 bin pound’luk maaş kazanıyor.

İngiliz devi, geçtiğimiz sezon içerisinde Barcelona ve Real Madrid’in ilgilendiği yıldız oyuncuyu bu şekilde takımda tutmayı hedefliyor.

Eğer Mısırlı yıldız bu teklifi kabul ederse Liverpool tarihinin en yüksek maaş kazanan oyuncusu olacak.

Haftalık 220 bin pound kazanan Virgil van Dijk, şu anda Premier Lig ekibinin en yüksek maaşlı oyuncusu konumunda yer alıyor.

Salah Liverpool’da neler yaptı?

2021-22 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan Salah, Norwich karşısında bir gol iki asistlik bir performansa imza atmıştı.

2017 yılında Liverpool’a gelen yıldız oyuncu, takımın kazandığı Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında da büyük pay sahibi olmuştu.

Liverpool formasını 205 karşılaşmada terleten 29 yaşındaki oyuncu,126 gol 49 asistlik bir istatistik yakalamayı başardı.

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