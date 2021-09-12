Liverpool'un genç yıldızı Harvey Elliot'ın bacağı kırıldı

Premier Lig'de Leeds United'a konuk olan Liverpool talihsiz bir sakatlıkla sarsıldı.

Maçın 58. dakikasında Pascal Struijk'ın müdahalesiyle yerde kalan Elliot çok ciddi bir sakatlık geçirdi.

Alt yaş gruplarında İngiltere milli takımının formasını da giyen Elliot ilk müdahalenin ardından sedyeyle saha kenarına alındı. Maçın hakemi Craig Pawson, VAR incelemesini sonrasında Struijk’a kırmızı kartını çıkardı.

Neler yaşandı?

Üzücü pozisyon meydana geldiğinde Liverpool karşılaşmayı 2-0 önde götürüyordu. Takımının her iki sayısını da kaydeden Mohamed Salah, Premier Lig’deki 100. golüne ulaşarak önemli bir barajı geride bıraktı.

Uzun bir pasın ardından sağ kanatta topa doğru hareketlenen Elliot, topla buluşmak üzereken Struijk’ın kayarak müdahalesiyle kendini yerde buldu.

Durumun ciddi olduğunu anlayan iki takım oyuncuları da hakemin oyunu durdurmasını dahi beklemeden sağlık ekiplerinin oyun alanına girmesi için çağrıda bulundu.

Maçın rejisi hassas görüntüler içeren bu pozisyonun tekrarını ekrana vermeyerek doğru hareketi yaptı.

Alt ligde parladı

Geçen sezon Blackburn Rovers’ta kiralık olarak forma giyen Elliot, Championship’te sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Blackburn’de 42 maçta 7 gol 11 asist gibi müthiş istatistikler yakalayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu başarısı Liverpool menajeri Jürgen Klopp’un gözünden kaçmadı.

Bu sezon Premier Lig’in ilk haftasında Norwich’e karşı oyuna sonradan girip yedi dakika sahada kalan Elliot, bir sonraki hafta formayı kaptı.

Burnley ve Chelsea maçlarında 90 dakika oynayan Elliot, sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı.

Daha fazlası için:

Fenerbahçe’nin Sivasspor kâbusu devam ediyor

Başakşehir’le adı anılan James Rodriguez, Everton’ın başını ağrıtıyor

Borussia Dortmund'un yıldızı maç sırasında bira kapıp içti