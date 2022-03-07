Dejan Lovren, Liverpool'un başarılı oyuncusu Mohamed Salah'ın kaslı fotoğrafına, "İdare eder" diyerek eski takım arkadaşıyla şakalaştı.

Sıkı arkadaş olan Mohamed Salah ile Dejan Lovren, Kırmızılar'da üç sezon birlikte forma giydiler.

Stoper, 2020 yazında Liverpool'dan Zenit'in yolunu tutarken Mısırlı oyuncu kulübünde birçok başarıya imza atmaya devam ediyor.

Ne söylendi?

Mohamed Salah, 48,4 milyon takipçisi bulunan kişisel Instagram hesabından kaslarını sergilediği üstsüz bir fotoğrafını paylaştı.

Mısırlı yıldızın paylaşımına beğeni yağarken Liverpool'dan eski takım arkadaşı Dejan Lovren'den bir yorum geldi.

Başarılı oyuncunun kaslarının sırrına gönderme yapan Lovren, "Fotoğraf üst vücut geliştirme antrenmanından 20 saniye sonra çekildi" diyerek meslektaşıyla şakalaştı.

Zenit'in savunmacısı, Mohamed Salah'ın fotoğrafına, esprili bir şekilde "İdare eder" yorumunu yaptı.

Mohamed Salah ile Lovren'in ilişkisi nasıl?

Dejan Lovren, Mohamed Salah'ın fotoğrafına ilk kez yorum yapmıyor. İkili üç sezon birlikte forma giydikleri Liverpool'da sıkı arkadaştı.

2020'de Lovren ikilinin WhatsApp üzerinden şakalaştıkları bir sohbeti paylaşmıştı. Mısırlı yıldız, deneyimli savunmacıya üstsüz bir gol sevinci fotoğrafı gönderdi. Lovren'in, "Ne demek istiyorsun?" sorusuna Salah, "Yanlışlıkla gönderdim!" yanıtını verdi.

Mohamed Salah bu sezon Liverpool'da toplamda 27 gol, 11 asist kaydettiği başarılı bir yıl daha geçiriyor.

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