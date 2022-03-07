Galatasaray'ı nasıl bir Barcelona bekliyor? Xavi ile Camp Nou ruhu da döndü

Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi Barcelona, La Liga'nın 27. haftasında geriye düştüğü Elche deplasmanından galibiyetle döndü.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya Camp Nou'da konuk olacak.

Peki Galatasaray'ı nasıl bir Barcelona bekliyor? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Barcelona'nın performansı nasıl?

2020-21 sezonunu Ronald Koeman yönetiminde tamamlayan Barcelona, La Liga'yı üçüncü sırada bitirdi ve kulüp efsanesi Lionel Messi'ye yaz aylarında veda etti.

2021-22 sezonunu yine Koeman yönetiminde açan Katalan devi hem Avrupa'da hem de ligde aldığı olumsuz sonuçların ardından Ekim sonunda Hollandalı çalıştırıcıyla yolları ayırdı. Koeman'ın görevine bir başka kulüp efsanesi Xavi getirildi.

6 Kasım'a Barcelona'nın başında ilk maçına çıkan Xavi, Celta Vigo deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Ocak transfer döneminde takıma hemen yeni isimler kazandıran Katalan devi, kötü bulutları dağıtma planını devreye soktu. Ferran Torres, Adama Traore, Pierre-Emerick Aubameyang ve Dani Alves transferleri gerçekleşirken Xavi yönetimindeki takım yeni bir yapılanmanın içine girdi.

La Liga'da 11 maçtır kaybetmiyorlar 🙌



Onunla beraber Barcelona ruhu da döndü pic.twitter.com/Ry1yPVfthe — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 7, 2022

2021-22 sezonunda Ronald Koeman ile La Liga'da 10 karşılaşmaya çıkan Barcelona bu mücadelelerden 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ile ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise grupta alınan Bayern Münih ve Benfica mağlubiyetlerinin ardından veda edilerek Avrupa Ligi sayfası açıldı.

Xavi yönetiminde ise ligde 15 karşılaşmaya çıkan Barcelona bu karşılaşmalardan yalnız 1 mağlubiyet aldı. Katalan devi kulüp efsanesiyle çıktığı diğer karşılaşmalardan ise 9 galibiyet, 5 beraberlikle ayrıldı.

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Barcelona, La Liga'da 11 maçtır kaybetmiyor ve 2022'de ligin en çok puan toplayan takımı. Yeni transferler Ferran Torres, Aubameyang, Traore ve Dani Alves ise takıma çoktan uyum sağladı.

Barcelona ile toplamda 10 karşılaşmaya çıkan Ferran Torres, 3 gol, 3 asist kaydetti. Katalan devi ile 7 mücadelede yer alan Adama Traore'nin ise 4 asisti var.

Pierre Aubameyang da takıma oldukça katkı sağladı. Takıma Arsenal'dan katılan oyuncu, toplam 7 mücadelede 5 gol kaydetti.

Galatasaray'ı oldukça zorlu bir Camp Nou deplasmanı bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Xavi yönetiminde toparlanmış bir Barcelona'nın şifresini çözmeye çalışacak.

Ancak Barça'yı, kulüpte Guardiola ile sayısız kupa kazanan Domenec Torrent'den başkası daha iyi tanıyamaz.

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