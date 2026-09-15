Liverpool'un yıldızı Zidane'ın dikkatini çekti

Liverpool'un savunma oyuncusu Jeremy Jacquet, Fransa Millî Takımı'nın planları arasına girmeye yaklaşmış görünüyor. Basında çıkan haberlere göre oyuncu, Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane'ın hazırladığı ön listede yer alıyor.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Zidane oyuncuyu Fransa Millî Takımı'yla ilk kez toplanacağı kadro için başlangıç olarak seçtiği isimler arasına dahil ettikten sonra Jacquet, önümüzdeki dönemde Fransa Millî Takımı'na ilk davetini alabilir.

Bu ilgi, Rennes'ten 70 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olan ve İngiliz ekibindeki başlangıcında açık bir iz bırakmayı başaran 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun sergilediği performansa duyulan artan takdiri yansıtıyor.

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Jacquet, son dönemde Liverpool'la üst düzey savunma performansları sergiledikten ve müsabakayla yeni tanışmasına rağmen İngiltere Premier Lig'in gerekliliklerini karşılama konusunda dikkat çekici bir yetenek göstermesinin ardından kendisini sahneye güçlü bir şekilde kabul ettirdi.

Liverpool'un golsüz berabere sonuçlanan Fulham maçında Jacquet, kaleci çizgisinden bir topu çıkarmayı başarmasının yanı sıra maç boyunca güçlü bir savunma performansı sergileyerek arka hattın en öne çıkan unsurlarından biri oldu.

Genç savunmacı, karşılaşma boyunca büyük bir sükûnet ve konsantrasyon göstermesinin yanı sıra rakibin hareketlerini okuma ve tehlikeli durumlarla başa çıkma yeteneğiyle, İngiliz futbolunun doğasına ve onun zorlu fiziksel ve teknik gerekliliklerine uyum sağlamaya başladığını hızla teyit etti.

Bu parlak performansın, İngiltere Premier Lig'de parlayan daha fazla sayıda genç Fransız yeteneği kapsayacak şekilde tercih yelpazesini genişletme eğiliminde olan Fransız teknik ekibinin gözünden kaçmadığı anlaşılıyor.

"Foot Mercato"ya göre, yeni Fransız teknik ekibi yalnızca alışılmış isimlere bakmıyor, aynı zamanda kulüplerinde kendilerini kanıtlayan bir dizi genç oyuncuyu da takip ediyor. Bu da Jacquet'e önümüzdeki dönemde millî takıma katılması için gerçek bir fırsat verebilir.

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Konu yalnızca Liverpool'un savunmacısıyla sınırlı değil; aday listesinde ayrıca Sunderland'in orta saha oyuncusu Enzo Le Fée, Brighton'ın savunmacısı Olivier Boscagli ve Como oyuncusu Lucas Da Cunha da yer alıyor.

Bu isimler, henüz Fransa Millî Takımı'nın planlarında temel unsurlar hâline gelmemiş olsalar bile, kulüpleriyle güçlü performanslar sergileyen oyunculara fırsat verme yönünde açık bir eğilimi yansıtıyor.

Bununla birlikte, Fransa Millî Takımı'na giden yol Jacquet için mutlaka kolay olmayacak; zira oyuncu, Liverpool'daki deneyiminin henüz başında ve acele etmeden seviyesini geliştirmeye devam etmesi gerekiyor.

Liverpool gibi büyük bir kulübe transfer olmak, İngiltere Premier Lig müsabakalarını yaşamakla birlikte, özellikle maç takviminin yoğunluğu ve takımın katıldığı turnuvaların çokluğuyla, oyuncuyu büyük fiziksel ve teknik zorluklarla karşı karşıya bırakıyor.

Bu nedenle, Fransa Millî Takımı'nda kalıcı bir yer edinmeyi düşünmeden önce, ilk olarak Liverpool kadrosunda ayaklarını sağlam basmak için Jacquet'in mevcut seviyesini korumasının ve kademeli gelişimini sürdürmesinin önemli olacaktır.

Buna rağmen, Jacquet'in isminin Zidane'ın seçtiği ön listede yer alması bile, oyuncunun geçtiğimiz dönemde sergilediği performansların önemli bir kabulünü temsil ediyor.

Zidane'ın ilk kadrosunun cuma günü açıklanması bekleniyor. Jacquet'in bu kadroda yer alması durumunda, bu onun kariyerinde öne çıkan bir dönüm noktasını temsil edecek ve uluslararası düzeyde yükselişini sürdürmesi için ona güçlü bir ivme kazandırabilir.

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