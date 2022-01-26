Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah: "Eleştirilerinizle beni yıldıramazsınız"

Mısırlı forvet Mohamed Salah, taraftarlarını Kamerun'daki Afrika Uluslar Kupası'nda belirli oyuncuları değil, tüm takımı desteklemeye çağırdı.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool formasıyla 20 maçta 16 gol atan Salah, milli takımdaki performansıyla hayal kırıkılığı yaratıyor.

29 yaşındaki oyuncu, 9 Ocak'ta başlayan turnuvada şu ana kadar oynadığı üç maçta sadece bir gol atabildiği için mercek altında.

Salah, ilgi odağının taraftarlar tarafından kendisi olduğunu söylerken medyanın milli takımdaki diğer oyunculara da yönelmesi gerektiğini düşünüyor.

Mısır futbolunun şu anda bölünmüş olduğunu ve gelecekte daha da kötüleşebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ne söylendi?

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Salah, “Yurt dışında edindiğim deneyimi aktarmak ve milli takıma yardım etmek için mümkün olduğunca çok çalışıyorum.

“Bazen Salah veya diğer oyuncular hakkında konuşmak için bahane bekleyenler olduğunu hissediyorum, ne yazık ki sosyal medya çağında yaşıyoruz ve milli takımın popülaritesi azaldı.

"Daha önce böyle değildi ve Mısır futbolu şimdi bölünmüş durumda. Belirli oyuncular veya kulüpler için oluşturulmuş, yalnızca onları savunmak için yapılmış sayfalar gördük.

“Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar, ama değil.

"Kesinlikle bu bize yardımcı olmuyor. Eleştirilerinizle beni yıldıramazsınız, çünkü ben daha önce böyle şeyler yaşadım. Bu şekilde davranmaya devam ederseniz genç oyunculara zarar vereceksiniz.

"Birilerini taciz etmek veya basın toplantısında konuşmak için milli takıma gelmiyorum.

“Bir tavsiyem var, yurt dışında başarılı olduğumu düşünüyorsanız, belirli bir oyuncuyu veya belirli bir kulübü desteklemeyin” dedi.

"Arkamızda durun"

Salah, Mısır'ın maçları kazanmak için ne yapması gerektiğini ise şöyle açıkladı:

"Biz Mısır milli takımıyız ve kazanabilmemiz için her oyuncunun taraftarların takımın arkasında olduğunu hissetmesi gerekiyor. Arkamızda durun.

“Baskılar beni etkilemeyecek çünkü on yıldır uluslararası futbol oynuyorum, ancak ilk kez katılan başka oyuncular da var ve Allah'ın izniyle onlar bu takımın geleceği.

"Bu benim insanlara tavsiyem ve kimseye saldırmak niyetinde değilim, çünkü bunu yapmak benim yararıma değil. Umarım geçmişte olduğu gibi milli takımı yine desteklersiniz.

“Mısır'ı ve Mısır milli takımını seviyorsanız, belirli bir oyuncuyu değil takımı desteklemelisiniz. Oyuncuya zarar veriyorsunuz ve ona takımdan daha önemli olduğunu hissettiriyorsunuz ve bu doğru değil. Ben veya başka biri olsun, takımdan daha önemli bir oyuncu yoktur.

"Ayrıca, TV stüdyolarındaki insanlara mesajım, bir veya iki kişi hakkında değil, tüm ekip hakkında konuşabileceğinizi umuyorum. Ben onları takip etmiyorum ama takip edenler ve etkilenenler var.

"Turnuvanın sonuna kadar takımı desteklemeye devam edin ve ardından her oyuncu hakkında konuşun. En son Afrika Uluslar Kupası'nda oynamamış oyuncular var, takımın kazanmasını istiyorsanız herkesin birleşmesi gerekiyor."

D Grubu’ndaki ilk maçında Nijerya'ya karşı 1-0 kaybeden Mısır; Gine-Bissau’yu Salah’ın golüyle 1-0 yendi. Ardından, grup aşamasını Sudan'a karşı 1-0 galip gelerek noktaladılar.

Mısır, son 16 turunda çarşamba günü Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek.

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Mısır, son 16 turunda çarşamba günü Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek.