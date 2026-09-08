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Liverpool - Fulham Premier League maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool - Fulham
Premier Lig
Liverpool
Fulham

Liverpool - Fulham Premier League maçının kapsamlı ön izlemesi. Anfield'da cumartesi öğleden sonra oynanacak bu karşılaşma öncesinde 3. hafta sonuçlarını, son form durumlarını ve öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Liverpool - Fulham: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 4
Anfield

Liverpool ile Fulham, 12 Eylül 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Merseyside'da cumartesi günü Premier League heyecanı

Liverpool, Premier League sezonunun 4. haftasında Fulham'ı ağırlamak üzere Anfield'a dönüyor. Hafta sonunda deplasmanda alınan ikna edici galibiyetin ardından Liverpool, puan tablosunun üst sıralarına sağlam şekilde tutunmak için iç saha avantajını değerlendirmeyi hedefliyor. Fulham açısından ise ligde gollü bir yenilginin ardından Merseyside deplasmanına çıkmak, toparlanmak ve ligin en etkili hücum hatlarından birine karşı savunma direncini test etmek için anında bir fırsat sunuyor.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Liverpool'un 3. hafta hakimiyeti: Alexander Isak'ın dublesi puanları getirdi

Liverpool, 3. haftada (4 Eylül) Portman Road'da Ipswich Town'a karşı deplasmanda aldığı rahat 2-0'lık galibiyetin ardından cumartesi gününe büyük bir özgüvenle geliyor. Forvet Alexander Isak, 6. ve 9. dakikalarda attığı gollerle erken bölümde sahneye çıkarak Liverpool'a maçın tam kontrolünü verdi. Andoni Iraola'nın ekibi o noktadan sonra temponun kontrolünü elinde tuttu ve kalesini gole kapatarak bu hafta sonuna güçlü savunma yapısı ve keskin hücum geçişleriyle geliyor.

Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Fulham'ın 3. hafta gerilim filmi: Evde beş gollü yıkım

Fulham, 3. haftada (5 Eylül) Craven Cottage'da Crystal Palace'a karşı aldığı çılgın 3-2'lik iç saha yenilgisinin ardından yeniden toparlanma arayışıyla kuzeye gidiyor. Josh King ve César Palacios'un erken golleri Fulham'a devre arasında 2-1'lik üstünlük sağladı, ancak ikinci yarıda Tyrick Mitchell'in dublesi ve Ben Chilwell'in geç dakikalardaki golü maçı Palace lehine çevirdi. Marco Silva'nın takımı hücumda ciddi tehdit yarattı, ancak Liverpool'un ön hattını durdurmak için savunmada çok daha keskin bir organizasyona ihtiyaç duyacak.

Anfield'da belirleyici mücadele: Taktik savaş bekleniyor

Tarihsel olarak Liverpool, Anfield'da üstünlüğü elinde bulundurdu, ancak Fulham'ın enerjik orta saha geçiş düzeni her zaman sürpriz potansiyeli taşıyor. Alexis Mac Allister ile Fulham'ın düzeni arasındaki merkez orta saha mücadelesi tempoyu kontrol etmede belirleyici olacak; Alexander Isak ile Florian Wirtz ise Fulham savunmasının dörtlüsünün kilidini açmayı hedefleyecek. Her iki takım da eylül ayına erken dönemde en iyi vitesle girmek isterken, cumartesi günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren üst düzey bir mücadele vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool vs Fulham Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • A. Iraola

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, iki eksikle uğraşıyor. Conor Bradley ve Hugo Ekitike sakat listesinde yer alıyor ve maçı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu özellikle uzun sürecek; golcü, Aşil sakatlığından çıkıyor ve Barcola ile uzun süredir beklenen Fransız ortaklığını kurmak için 2027'ye kadar hazır olmayacak. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa, sakat listesinde kalmayı sürdüren Tom Cairney'den yoksun. Konuk ekipte kayıtlı bir ceza bulunmuyor ve bu aşamada muhtemel bir kadro da doğrulanmış değil.

Form durumu

LIV

LIV - Form

COM
B0-0
COM
K2-0
NEW
B2-2
NFO
B2-2
IPS
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
FUL

FUL - Form

VFB
K1-0
CHE
K2-3
WIM
K3-0
SUN
K1-0
CRY
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Liverpool, tüm kulvarlarda son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı; bundan bir hafta önce de Newcastle United karşısında aynı skor ortaya çıktı. Liverpool'un bu serideki tek galibiyeti, Como'ya karşı oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında geldi ve bu maçı 2-0 kazandı, ancak aynı gün aynı rakiple 0-0 da berabere kaldı. Liverpool'un tek yenilgisi ise sezon öncesi hazırlık maçında Monaco'ya karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyet oldu. Bu beş maçta Liverpool altı gol attı ve yedi gol yedi.

Fulham son beş maçında bir galibiyet aldı, bir kez berabere kaldı ve üç kez kaybetti. Son sonucu, Premier League'de Sunderland'e karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi. Bu örneklemde Fulham'ın tek lig galibiyeti Carabao Cup'ta AFC Wimbledon'ı 3-0 yenmesiyle geldi; ayrıca sezon öncesinde VfB Stuttgart'ı da 1-0 mağlup etti. Fulham, Premier League'de Chelsea'ye yenildiği maçta üç gol yedi; beş maçta toplam beş gol atarken altı gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimFulham
2
2
1
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
2
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
11Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 11 Nisan 2026'da oynandı ve Liverpool, Premier League'de Anfield'da Fulham'ı 2-0 mağlup etti. Son beş karşılaşmada Liverpool iki kez kazandı, Fulham bir kez galip geldi ve iki maç berabere bitti. Fulham'ın bu serideki tek galibiyeti Nisan 2025'te Craven Cottage'da geldi; o maçta 3-2 kazandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
330072+59
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
K
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
B
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
K
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
K
B
B
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
B
B
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
B
B
K
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
B
K
K
11
M. UnitedM. UnitedMUN
311176+14
B
K
K
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
B
K
K
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
K
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
B
B
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
B
B
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
B
K
K
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
B
K
K
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
K
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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