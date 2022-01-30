Juventus'a transfer olan Dusan Vlahovic, Borussia Dortmund'un kapısından dönmüş

Fiorentina'nın eski genel müdürü Pantaleo Corvino, Sırp oyuncu Dusan Vlahovic hakkında bir transfer gerçeğini ortaya çıkardı.

Serie A'da Fiorentina formasıyla başarılı bir performans sergiyelen 22 yaşındaki golcü, 70 milyon euro karşılığında Juventus'un yolunu tuttu.

İtalyan devi onun için servet ortaya dökse de Vlahovic'i Juve'den daha erken fark eden bir kulüp varmış.

Dusan Vlahovic, 2018'de ne yaşadı?

Sırp golcü, 2018'de Partizan'dan ayrılarak Fiorantina'ya transfer oldu. Kulübün o dönemdeki genel müdürü Pantaleo Corvino, La Gazetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Corvino, Dortmund'un 2018 yılında Dusan Vlahovic'i kadroya katmak üzere olduğunu söyledi: "O dönem Borussia Dortmund neredeyse transfer etmek üzereydi. Arsenal, Juventus ve Atalanta da onu istiyordu."

"Onu satın aldığımızda harika bir oyuncu olacağı potansiyelini gördüm."

Dusan Vlahovic, 70 milyon euro'ya Juventus'a transfer oldu

Dusan Vlahovic, Fiorentina'dan Juventus'a 70 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sırp forvet, Premier Lig’de oynamaktan vazgeçip Serie A’yı tercih etti.

22 yaşındaki oyuncunun, Floransa'daki sözleşmesini uzatmayacağı netleştiğinde İngiltere'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyordu, çünkü onunla çok ciddi bir şekilde ilgilenen kulüpler vardı.

Bu takımlardan bazıları; Arsenal, Tottenham ve Manchester City gibi dünyanın en büyük takımları arasında bulunan dev kulüplerdi.

Transfer döneminin en gözde oyuncusu olan Vlahovic, kale önündeki bitiricilik özelliği göz önüne alındığında neden paylaşılamaz olduğunu kanıtladı.

Daha fazlası