Transfer | Adama Traore, Barcelona'ya döndü: Ne kadar kazanacak?

Barcelona, Adama Traore transferini resmen açıkladı ve 26 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de geçen yedi yılın ardından çocukluk kulübüne dönmüş oldu.

Premier Lig'de formunu oldukça geliştiren Adama Traore dönüşümünün ardından çocukluk kulübü ile yeniden buluştu.

La Liga'da zor dönemler geçiren Barcelona, Ferran Torres transferinin ardından Premier Lig'den bir yıldızı daha kadroya kattı.

Ne söylendi?

Barcelona'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FC Barcelona ile Wolverhampton, Adama Traore'nin 30 Haziran 2022'ye kadar transferi için anlaşmaya vardı. Barça, oyuncunun maaşını ödeyecek ve ücretsiz satın alma maddesine sahip olacak."

Adama Traore'nin sözleşme şartları neler?

Barcelona, Adama Traore için Wolverhampton'a herhangi bir ödeme yapmayacak ancak oyuncunun maaşını ödeyecek.

Satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Barça, opsiyonunu kullanmak istemesi durumunda Wolverhampton'a 30 milyon euro ödeyecek.

İspanyol futbolcunun Wolverhampton ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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