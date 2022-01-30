Manchester United, Mason Greenwood aleyhindeki iddiaların ortaya çıkmasından sonra açıklama yayınladı

Manchester United, Mason Greenwood hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bir açıklama yaptı.

Old Trafford tarafı, 20 yaşındaki forvetle ilgili sosyal medyada ortaya çıkan "görüntüler ve iddialardan" haberdar olduklarını açıkça belirtti.

United sözcüsü, pazar sabahı yapılan açıklamada kulübün “herhangi bir şiddeti tasvip etmediğini” söyledi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Sosyal medyada dolaşan görüntü ve iddialardan haberdarız. Gerçekler ortaya çıkana kadar başka bir yorum yapmayacağız.

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"Manchester United hiçbir şekilde şiddeti tasvip etmez."

Man Utd'nin akademisinden mezun olan Greenwood, kulüp için 129 maçta 35 gol attı.

Kırmızı Şeytanlar, millî aranın ardından 4 Şubat'ta FA Cup'ta Middlesbrough ile karşılaşacak.