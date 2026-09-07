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Şampiyonlar Ligi
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Yardımcı olanlar:

Liverpool - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maç ön izlemesi

Şampiyonlar Ligi
Liverpool
Atletico Madrid
D. Simeone
D. Szoboszlai

Anfield'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Atletico Madrid maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikleri, takım haberlerini, transferleri, form durumunu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 1
Anfield

Liverpool ile Atletico Madrid, 9 Eylül 2026'da TSİ 22:00'de ve GMT ile 20:00'de karşı karşıya gelecek.

Maç önü

Şampiyonlar Ligi lig aşaması, altı kez Avrupa şampiyonu olan Liverpool'un Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini Anfield'da ağırlamasıyla başlıyor.

Liverpool sonunda Premier League'de çıkışa geçti

Andoni Iraola'nın Liverpool'u, cuma günü Ipswich Town'u Alexander Isak'ın ilk yarıda attığı iki golle 2-0 mağlup ederek, ikisi de 2-2 biten iki beraberliğin ardından sezonun ilk galibiyetini aldı. Ayrıca yaz transfer döneminde £123 milyon karşılığında kadroya katılan Bradley Barcola da ilk maçına çıktı ve Fransız oyuncu burada Atleti karşısında ilk 11'de başlamayı hedefliyor olabilir.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Atleti karışık sonuçların ardından geliyor

Konuk ekip hafta sonunda LaLiga'da Athletic Bilbao karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı ve hücum hattındaki sorunlarla boğuşmayı sürdürüyor. Arjantinli forvet Julian Álvarez, Barcelona'ya gitmek istediği transfer gerçekleşmeyince kulüpten ayrılmak istiyor, Alexander Sorloth ise sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Diego Simeone için sonuçlar istikrarsız bir seyir izliyor; Bilbao yenilgisinden önce takım Sevilla deplasmanında 3-1 kazanmış ve Villarreal ile 2-2 berabere kalmıştı. Alvarez, Bilbao maçında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu; vatandaşı ve yaz transferi Cristian Romero da aynı şekilde sonradan oyuna girdi. Premier League'de çok değerli bir oyun tecrübesine sahip oldukları için ikisi de ilk 11'de başlayabilir.

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDGetty Images

Muhtemel 11'ler

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (442): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool vs Atletico Madrid Muhtemel kadrolar

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Liverpool
LIV
Diziliş
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Atletico Madrid
ATM
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Teknik direktör

  • A. Iraola

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, maç öncesinde muhtemel ilk 11'i doğrulamadı ve ev sahibi ekip için şu anda herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Güncellemelerin maç saatine yaklaştıkça eklenmesi bekleniyor.

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de benzer şekilde henüz takım haberlerini paylaşmadı; bu aşamada doğrulanmış bir eksik ya da ceza listelenmiyor. Yeni bilgiler geldikçe paylaşılacak.

Form durumu

LIV

LIV - Form

COM
B0-0
COM
K2-0
NEW
B2-2
NFO
B2-2
IPS
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ATM

ATM - Form

OM
K1-2
MAL
K2-0
VIL
B2-2
SEV
K1-3
ATH
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Liverpool son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son sonucu Premier League'de Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalması oldu, bir önceki hafta da Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyet Como karşısında oynanan hazırlık maçında gelirken, sezon öncesinde Monaco'ya 3-2 kaybetti. Liverpool bu beş maçta altı gol atarken yedi gol yedi.

Atletico Madrid ise daha iyi bir form grafiği yakaladı; son beş maçının üçünü kazandı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu LaLiga'da Sevilla deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetti, ayrıca ağustos ayının başlarında Malaga'yı da 2-0 mağlup etti. Villarreal ile 2-2 berabere kalınan maç ve Marseille karşısında hazırlık maçında alınan 2-1'lik galibiyet de bu olumlu seriyi tamamlıyor, tek yenilgi ise sezon öncesinde Manchester City karşısında geldi. Atletico bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimAtletico Madrid
3
0
2
Şampiyonlar Ligi
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
Şampiyonlar Ligi
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
MS
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
MS
9Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 17 Eylül 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve Liverpool Anfield'da 3-2 kazandı. Taraflar arasındaki son beş karşılaşmanın tamamında, yani Şampiyonlar Ligi maçlarında, Liverpool üç kez kazanırken Atletico iki galibiyet aldı. Önceki karşılaşmalar arasında Kasım 2021'de Anfield'da alınan 2-0'lık Liverpool galibiyeti, Ekim 2021'de Madrid'de alınan 3-2'lik Liverpool galibiyeti, Mart 2020'de Anfield'da alınan 3-2'lik Atletico galibiyeti ve aynı eşleşmenin ilk ayağında Şubat 2020'de Atletico'nun aldığı 1-0'lık galibiyet yer alıyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragSlavia PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
M.CityM.CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
DortmundDortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
1/8 Turuna Yükselme

Şampiyonlar Ligi puan durumunda hem Liverpool hem de Atletico Madrid şu anda kendi gruplarında ilk sırada yer alıyor.

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