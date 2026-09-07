Şampiyonlar Ligi - Hafta 1 9 Eyl 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool ile Atletico Madrid, 9 Eylül 2026'da TSİ 22:00'de ve GMT ile 20:00'de karşı karşıya gelecek.

Maç önü

Şampiyonlar Ligi lig aşaması, altı kez Avrupa şampiyonu olan Liverpool'un Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini Anfield'da ağırlamasıyla başlıyor.

Liverpool sonunda Premier League'de çıkışa geçti

Andoni Iraola'nın Liverpool'u, cuma günü Ipswich Town'u Alexander Isak'ın ilk yarıda attığı iki golle 2-0 mağlup ederek, ikisi de 2-2 biten iki beraberliğin ardından sezonun ilk galibiyetini aldı. Ayrıca yaz transfer döneminde £123 milyon karşılığında kadroya katılan Bradley Barcola da ilk maçına çıktı ve Fransız oyuncu burada Atleti karşısında ilk 11'de başlamayı hedefliyor olabilir.

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Atleti karışık sonuçların ardından geliyor

Konuk ekip hafta sonunda LaLiga'da Athletic Bilbao karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı ve hücum hattındaki sorunlarla boğuşmayı sürdürüyor. Arjantinli forvet Julian Álvarez, Barcelona'ya gitmek istediği transfer gerçekleşmeyince kulüpten ayrılmak istiyor, Alexander Sorloth ise sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Diego Simeone için sonuçlar istikrarsız bir seyir izliyor; Bilbao yenilgisinden önce takım Sevilla deplasmanında 3-1 kazanmış ve Villarreal ile 2-2 berabere kalmıştı. Alvarez, Bilbao maçında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu; vatandaşı ve yaz transferi Cristian Romero da aynı şekilde sonradan oyuna girdi. Premier League'de çok değerli bir oyun tecrübesine sahip oldukları için ikisi de ilk 11'de başlayabilir.

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Muhtemel 11'ler

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (442): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, maç öncesinde muhtemel ilk 11'i doğrulamadı ve ev sahibi ekip için şu anda herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Güncellemelerin maç saatine yaklaştıkça eklenmesi bekleniyor.

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de benzer şekilde henüz takım haberlerini paylaşmadı; bu aşamada doğrulanmış bir eksik ya da ceza listelenmiyor. Yeni bilgiler geldikçe paylaşılacak.

Form durumu

Liverpool son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son sonucu Premier League'de Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalması oldu, bir önceki hafta da Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyet Como karşısında oynanan hazırlık maçında gelirken, sezon öncesinde Monaco'ya 3-2 kaybetti. Liverpool bu beş maçta altı gol atarken yedi gol yedi.

Atletico Madrid ise daha iyi bir form grafiği yakaladı; son beş maçının üçünü kazandı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu LaLiga'da Sevilla deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetti, ayrıca ağustos ayının başlarında Malaga'yı da 2-0 mağlup etti. Villarreal ile 2-2 berabere kalınan maç ve Marseille karşısında hazırlık maçında alınan 2-1'lik galibiyet de bu olumlu seriyi tamamlıyor, tek yenilgi ise sezon öncesinde Manchester City karşısında geldi. Atletico bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 17 Eylül 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve Liverpool Anfield'da 3-2 kazandı. Taraflar arasındaki son beş karşılaşmanın tamamında, yani Şampiyonlar Ligi maçlarında, Liverpool üç kez kazanırken Atletico iki galibiyet aldı. Önceki karşılaşmalar arasında Kasım 2021'de Anfield'da alınan 2-0'lık Liverpool galibiyeti, Ekim 2021'de Madrid'de alınan 3-2'lik Liverpool galibiyeti, Mart 2020'de Anfield'da alınan 3-2'lik Atletico galibiyeti ve aynı eşleşmenin ilk ayağında Şubat 2020'de Atletico'nun aldığı 1-0'lık galibiyet yer alıyor.

Puan durumu

Şampiyonlar Ligi puan durumunda hem Liverpool hem de Atletico Madrid şu anda kendi gruplarında ilk sırada yer alıyor.