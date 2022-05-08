Premier Lig'de son haftalara girilirken sahasında konuk ettiği Tottenham ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe olan Liverpool gelecek sezon planlamasına şimdiden başladı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Jürgen Klopp'un takımı İskoç ekibi Aberdeen'da forma giyen savunma oyuncusu Calvin Ramsay için 4 milyon sterlini gözden çıkardı.

18 yaşındaki sağ beki Trent Alexander-Arnold için iyi bir alternatif olarak gören Liverpool, bu transferin bir an önce resmiyet kazanması için çalışmalara başladı.

Liverpool'un yanı sıra bir başka Premier Lig ekibi Leeds United'ın da ilgi gösterdiği Ramsay, henüz 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden İskoçya U21 Milli Takımı için forma giyiyor.

A Milli Takıma göz kırpıyor

Aberdeen formasıyla ilk maçına geçtiğimiz sezon çıkan Ramsay o günden bu yana İskoç futbolunun yükselen değerlerinden biri olarak lanse ediliyor. Bu sezon takımı adına 31 maçta forma giyen genç oyuncunun gösterdiği etkileyici performansların ardından kısa bir süre sonra İskoçya A Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ocak ayında Serie A takımı Bologna'nın da transfer girişiminde bulunduğu Ramsay, takımının bu teklifi reddetmesinin ardından İskoçya'da kalmıştı.

Öte yandan Liverpool'un Ramsey'in yanı sıra Fulham'dan Fabio Carvalho, Celtic'ten Ben Doak ve Derry City'den Trent Kone-Doherty gibi isimlerle de ilgilendiği biliniyor.

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