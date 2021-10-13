Bayern Munich'in yıldızına hapis şoku!

Bayern Munich'in Fransız oyuncusu Lucas Hernandez, mahkeme kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Madrid mahkemesi tarafından, Bayern Munich'in Fransız oyuncusu Lucas Hernandez'in, mahkeme kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 19 Ekim 2021 gününe kadar seçtiği cezaevine gönüllü olarak gelmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme tarafından belirtilen esaslara göre, Lucas Hernandez'in en geç 10 gün içerisinde teslim olması gerektiği de vurgulandı.

Ne yaşandı?

İspanyon gazetesi AS'ın haberine göre, Hernandez ve eşinin 3 Şubat 2010 tarihinde sokakta yaşadıkları bir tartışmanın ardından 2017 yılında Madrid mahkemesi tarafından cezalandırıldığı aktarıldı.

Bu tartışmanın ardından Madrid Mahkemesi'ne çıkarılan çift, 6 ay boyunca birbirlerini görmeme cezası almıştı. Ayrıca, çiftin 6 ay boyunca toplum hizmeti içeren bir görevi tamamlamalarına karar verilmişti. Lucas Hernandez ve eşi, bu kararın ardından mahkemenin emrini görmezden geldiler ve balayına gittiler.

Avukatlarının yaptığı temyiz başvurusu reddedilen Bayern Munich'in yıldız oyuncusu Hernandez, hakim tarafından belirlenen cezaya uymadığı için 1 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Hernandez ne yapacak?

10 gün içinde hangi cezaevine gireceğini belirtmesi gereken Fransız futbolcunun, 19 Ekim'de şahsen Madrid'de olması gerekiyor.

Hernandez'in, en geç 19 Ekim'de Madrid'e gidip hangi cezaevinde kalacağını seçmesi gerekiyor.

Olayın ardından bu tür bir cezayla karşı karşıya kalan Fransız futbolcu Lucas Hernandez, 14 Eylül'deki davayla ilgili bilgilendirilmesine rağmen konuyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

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