Şampiyonlar Ligi'nde 5 haftada 9 puan toplayan Galatasaray, Monaco'ya konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibini mağlup ederek grubunu ilk 8'in içinde bitirmeyi hedefliyor. Ayrıca Okan Buruk'un öğrencileri, U.S Gilloise mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde yeniden çıkışa geçmek istiyor

Devler Ligi'nde sadece 1 galibiyeti bulunan Monaco ise Galatasaray karşısında kötü kazanarak ikinci galibiyetini almak istiyor. Fransız ekibi, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Pafos deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Monaco ile karşı karşıya geleceği maç, 9 Araşok 2025'te saat 23.00'te başlayacak. Stade Louis-II'de oynanacak mücadele, TRT 1 ve tabii ekranından canlı yayınlanacak.

GOAL, TV kanalı, yayın akışı bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere maçı nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada sunuyor.

AS Monaco vs Galatasaray maçını canlı nasıl izleyebilirsiniz? - TV kanalları ve canlı yayınlar

AS Monaco -Galatasaray maçı Türkiye’de TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, TABİİ üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca TRT'nin yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

AS Monaco vs Galatasaray başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Stade Louis II, Monaco

AS Monacı vs Galatasaray maçı, 9 Aralık Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

Takım haberleri ve kadro

Galatasaray takım haberleri

Galatasaray’da Union SG karşılaşması öncesi önemli eksikler bulunuyor. Cimbom'da Lemina, Singo ve Kaan Ayhan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Ismael Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Arda Ünyay, kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise statü gereği kadroda yer almayacak.

Bahis soruşturmasında adı geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kadroda yer almayacak.

AS Monaco takım haberleri

AS Monaco'da Fati, Dier, Mawissa, ve Ilenikhena, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Balogun'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

UEFA listesinde yer almayan Diatta ve Brunner de maç kadrosunda yer almayacak.

Form

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetleri ile 9 puana ulaştı. Okan Buruk'un takımı, AS Monaco'yu da mağlup ederek 12 puana ulaşma hedefinde.

AS Monaco ise Devler Ligi'nde tek galibiyetini Bodo/Glimt deplasmanında 1-0'lık skorla aldı. Fransız devi; Manchester City ve Tottenham ile ise berabere kaldı. Monaco, tek mağlubiyetini ilk hafta mücadelesinde Club Brugge deplasmanında 4-1'lik skorla aldı.

Aralarındaki Maçlar

ASM Son 2 maçları GAL 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 1 Galibiyet AS Monaco 4 - 2 Galatasaray

Galatasaray 3 - 2 AS Monaco 6 Gol sayısı 5 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 2/2

AS Monaco ve Galatasaray bugüne kadar altı maçta karşı karşıya geldi. Galatasaray, altı maçın ikisini kazanırken Monaco ise üç maçı galip tamamladı. Aralarındaki bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım yarın akşam altıncı kez karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8 iddiasını sürdürmek için kritik bir galibiyet peşinde. AS Monaco ise grupta üst sıralarda kalabilmek adına puan arayışında.

