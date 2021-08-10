Lionel Messi'den Barcelona'ya beklenmedik cevap!

İspanyol basınının iddiasına göre Lionel Messi ayrılık kararı sonrasında Barcelona yönetimi oldukça şaşırtan bir adım attı.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının yankıları sürerken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. La Porteria'da yer alan habere göre Barcelona ayrılık kararının kamuoyuna resmen duyurulmasının ardından Messi'ye bir teklifte daha bulundu ancak Arjantinli efsane geri adım atmadı ve bu teklifi kabul etmedi.

Messi'ye Barcelona'nın yeni CEO'su Ferran Reverter aracılığıyla iletilen bu teklifin reddedilmesinde 34 yaşındaki oyuncunun PSG ile anlaşmaya varmasının etkili olduğu öne sürüldü. Kulüp başkanı Joan Laporta önceki gün yaptığı açıklamada Messi'yi tutamamalarının bir numaralı nedeni olarak La Liga'nın maaş politikasını işaret etmişti.

Birkaç gün içinde imza atacak

Birkaç gün içerisinde Fransa'ya hareket ederek PSG ile resmi sözleşmeye imza atması beklenen Messi, atacağı imzayla birlikte profesyonel kariyerinde ilk defa Barcelona ve Arjantin Milli Takımı dışında bir formayı giymiş olacak. Messi'nin yeni takımıyla yapacağı kontrat iki senelik olacak ve bir yıllık uzatma opsiyonunu içerecek.

Barcelona'ya veda ettiği basın toplantısında duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına engel olamayan efsane oyuncu, altyapısından yetiştiği Katalan ekibiyle 10 defa La Liga şampiyonluğu yaşarken, dört kez de Avrupa futbolunun en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı elde etmişti.

Ülkesi Arjantin ile büyük bir turnuva kazanamamasıyla sıklıkla eleştirilen Messi, son olarak bu yaz ülkesinin Copa America'yı kazanmasında başrolü oynamıştı.

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