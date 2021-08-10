Lionel Messi, resmen Paris Saint-Germain'de!

Altı Ballon d'Or sahibi, Camp Nou'daki 21 yıllık Barcelona kariyerinin ardından Paris'e gitti. Kulüp, transferi duyurdu.

Dünya futbol tarihinin en önemli transferi gerçekleşti.

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu.

A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Ne söylendi?

Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PSG, Leo Messi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor.

"Altı Ballon d'Or sahibi, haklı olarak oyunun bir efsanesi ve futbolun içinde ve dışında her yaştan kişi için gerçek bir ilham kaynağı olarak kabul ediliyor.

"Leo'nun imzalaması, Paris Saint-Germain'in özlemlerini pekiştiriyor ve kulübün sadık taraftarlarına sadece olağanüstü yetenekli bir kadro değil, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda inanılmaz futbol anları sunuyor."

Lionel Messi ne söyledi?

Kulübün yayınladığı bildirire Lionel Messi ve kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin de sözlerine yer verildi.

Lionel Messi, imzanın ardından şu sözleri söyledi:

"Kariyerimin yeni bir bölümüne Paris Saint-Germain'de başlayacağım için heyecanlıyım. Kulüple ilgili her şey benim futbol hedeflerime uyuyor.

"Takımın ve teknik heyetin burada ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Kulüp ve taraftarlar için özel bir şey inşa etmeye kararlıyım ve Parc des Princes'te sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum."

Paris Saint-Germain Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaifi de Messi transferini şu sözlerle yorumladı:

"Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'i seçmesinden çok memnunum ve onu ve ailesini Paris'te ağırlamaktan gurur duyuyoruz. En üst düzeyde yarışmaya ve kupalar kazanmaya devam etme arzusunu gizlemedi ve doğal olarak kulüp olarak bizim de hedefimiz aynı şeyi yapmak.

"Leo'nun dünya çapındaki kadromuza eklenmesi, kulüp için çok stratejik ve başarılı bir transfer dönemi geçirdiğini doğruluyor. Seçkin hocamız ve ekibi tarafından yönetilen, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımız için birlikte tarih yazacak takımı dört gözle bekliyorum."

"Messi, sihirdir"

LFP başkanı Vincent Labrune, PSG'nin Messi transferi sonrası şu yorumu yaptı:

"Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e gelişi gezegensel bir olaydır. Fransız futbolu ve Ligue 1 için tarihi bir gün.

"Lionel Messi, Pele ve Diego Maradona ile birlikte sporumuzun tarihine imza atan bir futbol efsanesidir.

"Fransız futbol taraftarları ve tüm futbolseverler için dünyanın en iyi futbolcusunu stadyumlarımızda veya televizyonda izleyebilmek için harika bir fırsat.”

"Ligue 1'in uluslararası ölçekte ortaya çıkması için de harika bir haber. Lionel Messi'nin gelişi, tüm kıtalarda ligimizin çekiciliğini ve görünürlüğünü artıracak."

"Bu eşsiz transfer, kulübün 10 yıl içinde dünya sporunun en büyük takımlarından biri olmasını sağlayan PSG yönetiminin stratejisinin meyvesidir.

"Fransız profesyonel futbolu adına, bu hayali gerçeğe dönüştürdüğü için Nasser Al-Khelaifi'ye teşekkür etmek istiyorum. Messi, sihirdir."

Messi, PSG'de ne kadar kazanacak?

Yıldız futbolcunun PSG'de geçirdiği süre boyunca sezon başına 35 milyon euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor, ayrıca takım ve bireysel bonuslar da olacak.

Messi'ye başka teklifler var mıydı?

Arjantinli oyuncu, diğer iki kulüpten teklif aldı. Ancak PSG her zaman en çok sevdiği seçenekti.

Raporlar, Atletico Madrid'in Messi'ye talip olan kulüplerden biri olduğunu, Manchester City ve Inter'in de yıldız oyuncuyu arzuladığını iddia ediyor.

Messi, PSG transferi için ne dedi?

Yıldız futbolcu, PSG'ye gideceğini henüz doğrulamadı. Messi, pazar günü yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Paris Saint-Germain bir olasılık, evet. Fakat şu anda hiçbir şey doğrulanmadı. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım. Bunun hakkında konuşuyoruz."

Messi'nin Barcelona kariyeri

Messi, yalnızca kulübün tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak değil, aynı zamanda tartışmasız tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak Barcelona'dan ayrılıyor.

778 maçta 672 golle hem Barça'nın en çok gol atan oyuncusu hem de Katalan devinde tüm zamanların en çok forma giyen futbolcu.

2000 yılında akademiye katıldıktan sonra 2003 yılında profesyonel olarak ilk çıkışını yaptığı Camp Nou'da geçirdiği süre boyunca 10 kez La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi kazandı.

Ek olarak Messi, Ballon d'Or ödülünü altı kez kazandı ve uzun süredir rakibi olan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

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