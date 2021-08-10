Barcelona'da bir sözleşme krizi daha!

Lionel Messi'yi kadroda tutamayan Katalan devi bir yıldızını daha kaybetmek üzere.

Lionel Messi'yi kadrosunda tutamayan ve taraftarlarının tepkisini çeken Barcelona bir yıldızını daha sözleşme uzatamadan kaybetmenin eşiğine geldi. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen Ilaix Moriba, Katalan devinden gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi.

Sözleşmesinin son senesine giren Moriba'nın Avrupa'nın büyük takımlarından oldukça cazip teklifler aldığı kaydedilirken, Barcelona yönetimi de oyuncuya tavır aldı. Moriba'nın kulübün önerdiği teklifi kabul etmemesi halinde bir sezon boyunca tribünde oturtma kararı alan Barcelona, oyuncunun bu hamle sonrası geri adım atmasını bekliyor.

Gençler için örnek olacak

Genç oyuncuya yılda 2 milyon euro'dan fazla vermeyi düşünmeyen Barcelona, gelecek bir iyileştirme yapılabileceğini söylese de Moriba'nın bu teklifi kabul etmedi. Barcelona'nın bu yaz yapılacak bir teklifi kabul edeceğine inanan oyuncu, kulübün ya imzalar ya da bir sezon futbol oynamaz kararı sonrasında büyük şok yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea'nin transfer listesinde yer alan Moriba'ya Premier Lig ve Bundesliga'dan başka taliplerin olduğu da biliniyor. Bütün bu taliplere rağmen Moriba'nın bu tavrının altyapıdaki diğer oyunculara kötü bir örnek olmaması adına oyuncuyu kolay kolay bırakmayacak olan Barcelona, bu tercihiyle diğer genç oyuncularına da bir mesaj vermeyi hedefliyor.

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