Lionel Messi, PSG'den sonra MLS'e mi gidecek?

Barcelona'daki 21 yıllık kariyerini sona erdirmek zorunda kalan ve yaz aylarında Paris Saint-Germain'e serbest oyuncu olarak imza atan Lionel Messi, Paris'e alışma sürecine devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde beş gol atarak klasını konuşturan Arjantinli futbolcu, Ligue 1'de ise gerek sakatlıklar gerekse adaptasyon sorunu nedeniyle henüz spot ışıklarını kendisine çekemedi.

Yıldız oyuncunun PSG'de sonraki adımı ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

Messi, MLS'i tercih edebilir

Daily Mirror'da yer alan habere göre Messi, 2023'te sona erecek sözleşmesinin ardından futbola ABD'de devam edebilir.

PSG'deki kontratının dörtte birini şimdiden tamamlayan tecrübeli futbolcu, bir sene sonra istediği kulüple transfer görüşmesi yapmak için özgür olacak.

Bu durumda Messi'nin, daha önce diline dolandırdığı MLS'e gitmek istemesi sürpriz olmayacak.

Messi, MLS hakkında ne söylemişti?

Arjantinli süperstar, daha önce yaptığı bir açıklamada MLS ile ilgili şu yorumda bulunmuştu:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayı, o ligin nasıl olduğunu, orada hayatın nasıl olduğunu merak ediyorum.

Kariyerimde daha sonra orada olmak isterim ama olur mu olmaz mı bilmiyorum."

Messi'nin PSG'de mütevazı başlangıcı

34 yaşındaki futbolcu, Paris'te beyaz tişörtü giyip camdan taraftarlara el sallamasının ardından PSG forması ile Ligue 1'de 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise beş maça çıktı.

Devler Ligi'nde beş gol kaydeden Messi, ligde ise yalnızca bir gol atabildi.

Bu arada, Messi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı pazar öğleden sonra kulüp tarafından duyuruldu.

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