"Lionel Messi, Juventus'a gidip Cristiano Ronaldo ile oynamalı"

Messi'nin Barcelona'dan ayrılışı, Arjantinli yıldız ile Cristiano Ronaldo'yu birlikte oynarken görmek isteyenlerin umutlarını yeşertti.

Jamez Rodriguez, Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo ile oynamak için Serie A'ya gitmesini istiyor.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi bir süredir serbest oyuncu statüsünde. Katalan devi, Messi ile anlaşamadıklarını açıkladı ve 16 yıllık bir devir artık kapanıyor.

34 yaşındaki oyuncunun adı, PSG ve Manchester City ile anılırken Everton'ın yıldızı James Rodriguez, Messi'yi Juventus'ta görmek istediğini söyledi.

James Rodriguez ne söyledi?

Everton'ın Manchester United'a karşı oynayacağı son hazırlık maçından önce bir Twitch yayında konuşan James Rodriguez, Messi ile Ronaldo'yu bir arada görmek istiyor.

"Messi, Juventus'a gidip Cristiano Ronaldo ile oynamalı."

"Bu bir bomba olurdu. İkisinin birlikte oynadığını görmek birçok taraftarın hayalidir."

"Messi, Barcelona için yılda en az 30 gol ve 30 asist yaptı. Şimdi bunu yapmak için Barcelona başka oyuncular aramak zorunda kalacak."

"Futbol çok değişti, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması bunu doğruluyor."

"Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağını veya Sergio Ramos'un Real Madrid'den ayrılacağını kim hayal edebilirdi?"

"La Liga'daki El Clasicos farklı olacak. Daha önce kameralar Cristiano ve Messi için yer alırdı. Şimdi hala izleyecekler ama eskisi gibi olmayacak."

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Messi, Barcelona ile sözleşme yenilenseydi, muhtemelen ilk maçında eski rakibi Ronaldo ile karşılaşacaktı, Barça bu hafta sonu Joan Gamper Trophy'de Juventus ile randevuda.

Messi'nin hangi kulüp ile anlaşacağı belirsizliğini koruyor ancak PSG bu yarışta sürücü koltuğunda hızlı görünüyor.

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