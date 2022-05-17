Lionel Messi, Paris Saint-Germain'deki ilk sezonunu durgun geçirirken oyuncunun geleceğine yönelik spekülasyonlar sürüyor.

Geçtiğimiz yaz çocukluk kulübü Barcelona'dan ayrılarak 2021/22 sezonunun başında PSG'ye imza atan yıldız, Ligue 1'de 37. hafta geride kalırken 6 gol, 13 asist ile oynadı ve kariyer istatistiklerinde düşüş yaşadı.

Lionel Messi'nin geleceğine yönelik birçok iddia ortaya atıldı ancak bu kez adı bir futbol kulübünün formasıyla değil ortaklığıyla anılıyor.

Lionel Messi, David Beckham'ın ortağı mı olacak?

AS'ın Direct TV muhabiri Alex Candal'a dayandırdığı habere göre; Lionel Messi, 2023 Haziran'da Inter Miami hisselerinin %35'ini satın alarak David Beckham'ın ortağı olacak.

Arjantinli oyuncunun geleceği için Dünya Kupası'nda ülkesiyle mücadele etmesinin ardından geçen süreç belirleyici olabilir.

Lionel Messi'nin babası ne söyledi?

34 yaşındaki oyuncunun adı Inter Miami ile ilişkilendirilirken PSG yıldızının babası Barcelona'ya açık kapı bıraktı.

Lionel Messi'nin babası Jorge geçtiğimiz günlerde bir Twitch kanalına yaptığı açıklamada oğlunun Barcelona'ya dönmesini istediğini söyledi: "Umarım bir gün Barcelona formasını yeniden giyer."

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