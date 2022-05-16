Zlatan Ibrahimovic, Milan takım otobüsünün camını kırdı
Heyecanlı Zlatan Ibrahimovic, Atalanta ile oynadıkları kritik Serie A mücadelesi öncesinde yanlışlıkla Milan takım otobüsünün ön camını kırdı.
Milan, Pazar günü San Siro'da Atalanta'yı 2-0 yenerek 2011'den bu yana ilk Serie A şampiyonluğunu elde etmek için hayati bir üç puan aldı.
Zlatan Ibrahimovic karşılaşmada yedekti ancak ekibin stadyuma giderken motive olması için elinden geleni yaptı ve bu süreçte istemeden takım otobüsüne zarar verdi.
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İZLE: Zlatan Ibrahimovic, Milan otobüsünün camını nasıl kırdı?
Yüzlerce Milan taraftarı, takım Serie A şampiyonluğuna koşarken San Siro çevresindeki sokakları doldurdu ve Ibrahimovic onları daha iyi görebilmek için takım otobüsünde şoförün yanına geçti.
40 yaşındaki oyuncu, taraftarları daha da heyecanlandırmak için ön cama vurmaya başladı. Ancak camda önemli bir çatlak oluşmaya başlayınca daha fazla güç uygulamayı bıraktı.