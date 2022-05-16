Donnarumma'ya 'en iyi' olmak için yalnızca 17 maç yetti

Gianluigi Donnarumma, PSG'nin düzenli kalecisi olmamasına rağmen Ligue 1'de sezonun en iyisi seçildi.

Pazar gecesi Paris'te düzenlenen Fransa Futbolcular Birliği ödül töreninde Ligue 1'de sezonun en iyileri belirlendi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında AC Milan'dan PSG'nin yolunu tutan Donnarumma, Fransa'nın en üst liginde yalnızca 17 maçta görev aldı ancak bu görev süresi 'en iyi' olmak için ona yetti.

Ne oldu?

Milan'ın eski kaptanı, Paris Saint-Germain'deki ilk sezonunda kaleyi Keylor Navas ile bölüştü.

23 yaşındaki eldiven, Ligue 1 şampiyonları ile ligde görev aldığı 17 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Paris ekibinde az bir süre almasına rağmen Donnarumma, Ligue 1 teknik direktörleri ve oyuncuları tarafından ligdeki diğer kalecilere tercih edildi ve sezonun en iyisi oldu: Pau Lopez (OM), Matz Sels (Strazburg), Alban Lafont (Nantes), Walter Benitez (Nice).

Ne söylendi?

Sezonun en iyisi olduğu için "Çok mutlu" olduğunu söyleyen Donnarumma şu şekilde konuştu: "Meslektaşlarıma teşekkür ediyorum, hepsi harika bir sezon geçirdiler. Bu benim Paris'teki ilk sezonum ve kolay olmadı."

Donnarumma gelecek sezon birinci kaleci olacak mı?

2020 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi seçilen ve Ballon d'Or'da Trophee Yachine'yi kazanan Donnarumma yeni bir ödülü daha koleksiyonuna ekledi.

İtalyan eldiven, 2026 yılına kadar PSG'de ve gelecek sezon takımın bir numarası olmayı umuyor. Donnarumma, AFP'ye şunları söyledi:

"Önümüzdeki sezon kesinlikle böyle olmayacağını düşünüyorum çünkü bence kulüp seçim yapacak. Keylor ile çok iyi bir ilişkim var, iki iyi arkadaşız ve durumu anlıyoruz."

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