"Lionel Messi, Chris Smalling ona dirsek attığı için beni suçladı" Scott McTominay

Scott McTominay, Lionel Messi'nin Chris Smalling ile yaşadığı çarpışmanın ardından Arjantinli yıldızla yaşadığı anısını anlattı.

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay, 2019 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'nın İngiliz ekibini 4-0 mağlup etmesinin ardından Lionel Messi'nin formasını almayı neredeyse kaçırdığını anlattı.

Katalan devinin 4-0'lık zaferinde Lionel Messi de iki gol kaydetti. Arjantinli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'ın savunmacısı Chris Smalling ile karşılaşma esnasında bir çarpışma yaşadı ve Messi'nin yüzüne Smalling'in dirseği geldi.

Scott McTominay ise İngiliz ekibinin savunmacısının dirseği sebebiyle Messi'nin kendini suçladığını söylüyor.

Scott McTominay ne söyledi?

ESPN'e konuşan Scott McTominay, Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero'yu maçın ardından Lionel Messi'nin formasını alması için gönderdiğini anlatıyor.

"Dünyadaki en iyi oyuncu kesinlikle Messi. Yüzde 100 Messi. Formasını aldım, biliyor musunuz?"

"2019'da Barcelona ile oynadığımızda Chris Smalling ona dirsek attı ve burnundan kan geliyordu. Bunu benim yaptığımı düşündü."

"Sergio Romero'ya, 'Lütfen Messi'den formasını ister misin?' dedim. Sergio geri geldi ve dedi ki: 'Ona dirsek atan kişinin sen olduğunu düşünüyor."

"Hayır, hayır, hayır, - Ona benim olmadığımı söyle, benim olmadığımı söyle ve formasını al çünkü yatak odamda yer alacak."

"Üzgünüm Chrissy ama Messi'yi biraz hırpalayan oydu."

Manchester United ile Barcelona'nın ligdeki durumları

La Liga'daki son 18 maçını kaybetmeyen Barcelona 62 puanla Atletico Madrid'in 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Premier Lig'deki son 9 maçından da yenilgi almayan Manchester United ise 57 puanla Manchester City'nin hemen ardından ikinci sırada. Maviler ile Kırmızı Şeytanlar'ın arasındaki puan farkı ise 14.

Daha fazlası