Edin Visca ile Abdullah Avcı yeniden bir araya mı geliyor?

Trabzonspor, sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katma konusunda bir hayli istekli.

Yeni sezon kadrosunu şimdiden oluşturmak isteyen Trabzonspor'da gündem Edin Visca.

Bordo-mavililer, yıldız oyuncuyu sezon sonunda renklerine bağlamak istiyor.

Fotomaç 'ta yer alan habere göre Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yıllarca birlikte çalıştığı eski öğrencisinin transferine onay veriyor. Edin Visca'nın Medipol Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberde, İstanbul ekibinin ligde kalması halinde yıldız oyuncunun transferinde başkan Göksel Gümüşdağ'ın kolaylık sağlayacağı yazıyor.

Edin Visca, ligde profesyonelliği ile bilinen futbolcuların başında geliyor. Bununla birlikte istikrarlı performansı ile ön plana çıkıyor.

7 yıldır neredeyse hiç sakatlık yaşamayan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bir hayli maç kaçırdı. Edin Visca, Başakşehir formasını 19 karşılaşmada giyemedi ve onun eksikliğinde İstanbul ekibi hücumda ciddi sıkıntılar yaşadı.

Edin Visca bu sezon ne yaptı?

Bosna-Hersekli futbolcu, bu sezon Başakşehir ile tüm kulvarlarda toplamda 24 karşılaşmaya çıktı. Edin Visca, söz konusu 24 mücadelede rakip fileleri 6 kez havalandırdı, 7 de asist yaptı.

Yıldız oyuncu, 6 golün 5'ini Spor Toto Süper Lig'de kaydederken Şampiyonlar Ligi'nde ise bir kez fileleri havalandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez forma giyen Edin Visca, 90 dakikada skor üretemedi.

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Eğer şartlar oluşursa sezon sonunda Edin Visca, eski hocası ile yeniden bir araya gelebilir. Yıldız oyuncunun bu seviyeye gelmesindeki en büyük pay sahibi şu anda Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı.

Eğer Trabzonspor'da yeniden buluşurlarsa, yazacak hikâyelerinin bitmediğini kanıtlayabilirler.