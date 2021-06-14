Lionel Messi: "Arjantin asla bana bel bağlamadı"

Barcelonalı yıldız, Copa America öncesinde geçmişi ve geleceğiyle milli takım kariyerini değerlendirdi.

Lionel Messi, Arjantin’in ona hiçbir zaman haddinden fazla bel bağlamadığına inanıyor. Yıldız oyuncuya göre Copa America arifesinde takım doğru yolda ilerliyor.

Uzun süredir dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan Messi, kulüp seviyesindeki inanılmaz başarısına ve topladığı bireysel ödüllere rağmen, milli takımla bir türlü beklediği kupayı kazanamadı.

Üç final kaybetti

Messi, Arjantin formasıyla çıktığı üç finalden de eli boş ayrıld. 2014’te Dünya Kupası’nı Almanya’ya kaptıran Arjantin, 2015’te ve 2016’da Copa America finalini Şili’ye kaybetmişti.

33 yaşındaki oyuncu, Copa America 2021 ile milli takımdaki kupa hasretini sonlandırmaya çalışacak. Futbol otoriteleri, Arjantin milli takımını yıllardır fazlasıyla Messi merkezli olmakla eleştiriyor. Ole’ye konuşan tecrübeli yıldız bu görüşe katılmıyor.

“Milli takım asla bana bel bağlamadı. Her zaman güçlü bir takım olmaya çalıştık. Bunu başaramadığımız takdirde kupalar kazanmanın zor olacağını daima söyledik.”

“Kadrodaki oyuncuların çoğu uzun süredir birlikte oynuyor. Copa America tecrübesine de sahibiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bence doğru yoldayız.”

“Milli takım formasını giymek her zaman özel hissettirdi. Bu bir hazırlık maçı da olsa, Copa Amerika ya da Dünya Kupası maçı da olsa aynı. Milli takımda bu kadar maça çıkacağımı hayal edemezdim. Hep en iyisini vermeye çalıştım.”

İlk rakip Şili

Arjantin, turnuvadaki ilk maçını Şili ile oynayacak. Beşer takımdan oluşan iki grupta sadece son sırada yer alan takımlar turnuvaya veda edecek. Messi yine de, kupaya iyi başlamanın önemli olduğunu düşünüyor.

“Önemli bir galibiyete ihtiyacımız var. İyi işler yapıyoruz, gelişim kaydediyoruz, ama ilk maçı kazanmalıyız. Üç puanla başlamak bizi sonrası için rahatlatacak.”

“Zor olacağını biliyoruz. Karşımızda yine Şili var. Birbirimizi iyi tanıyoruz.”

Covid-19 endişesi sürüyor

Copa America, futbolseverlere kapılarını Covid-19 tartışmalarının gölgesinde açtı.

Arjantin’in pandemi, Kolombiya’nın da ülkedeki protestolar nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesiyle organizasyonu Brezilya üstlenmişti.

Messi virüse yakalanma riskinin kendisini endişelendirdiğini, ama oyuncuların bu konuda yapabileceği fazla bir şeyin olmadığını söylüyor.

“Hepimiz Covid’e yakalanma riski altındayız. Endişeleniyoruz. Bize söylenen herşeyi uygulamalı ve kendimizi korumalıyız.”

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