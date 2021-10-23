Lineker, Maradona'nın sırrını açıkladı

Gary Lineker, dünya futbolunun en büyük ikonlarından biri olan Diego Maradona'yı değerlendirdi.

İngiliz futbolunun unutulmaz golcülerinden Gary Lineker, dünya futbolunun efsane ismi Maradona'yı akıllı ve sevimli biri olarak nitelendirdi.

Lineker, geçtiğimiz yıl 60 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Maradona'ya "Tanrının Eli" diye nitelendirdiği gole rağmen saygı duyduğunu açıkladı.

Lineker ne söyledi?

Guardian'a konuşan deneyimli futbol adamı takım arkadaşı Peter Shilton'un ise Maradona'yı affetmeyeceğini belirtti:

"Maçtaki diğer golde de Glenn Hoddle'a faul yapılmıştı. Bu faulü o gol için çekilen bir belgeselde görene dek fark etmemiştim. Yani iki gol de iptal olmalıydı ve Dünya Kupası'nı biz kazanmalıydık.

"Maçtan sonra Arjantin'i alkışlamak aklımdan geçmişti ama bunu yapamazdım. İçim parçalanmıştı. Diego karışık ama hoş biriydi. Onunla vakit geçirmekten keyif aldım. Uyuşturucu ve mafya dünyasına girmiş olsa da harika bir arkadaştı. Diego'nun sırrı zeki biri olmasıydı. Akıllı olmadan harika bir futbolcu olamazsınız."

Mafyaya yakındı

Geçtiğimiz yıl beynindeki kan pıhtısını gidermek için ameliyat olan Maradona, vücudunun kırılganlığının da etkisiyle kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bir dönem kokain bağımlısı olan efsane futbolcu, o dönem Avrupa'nın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak kabul edilen Napoli'de mafyayla yakın bir ilişki kurmuştu.

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