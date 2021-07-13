Leonardo Bonucci'den Wembley itirafı

EURO 2020'nin finalinde İtalya'ya beraberliği getiren golü atan Leonardo Bonucci, İngiliz taraftarların saygısızlığıyla motive olduklarını söyledi.

EURO 2020'yi kupayla tamamlayan İtalya Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alan Leonardo Bonucci, Wembley'de oynanan finalde İngiliz taraftarların yaptığı saygısızlıkların kendilerini maçı kazanmaya daha fazla motive ettiğini söyledi. Bonucci İngiliz taraftarları kupayı da hayatını kaybeden arkadaşlarına adadı.

Bonucci ne söyledi?

Radio RAI 1'e konuşan tecrübeli stoper, kupayı hayatını kaybeden eski takım arkadaşları Davide Astori'ye ve eski milli futbolcu Paolo Rossi'ye adadıklarını söyledi:

"Kupayı hayatın bizden aldığı arkadaşlarımıza adıyoruz. Davide Astori ve Paolo Rossi çok özel insanlar ve büyük karakterlerdi. Kupa onlar ve acı çeken İtalyanlar içindi.

"Bunun için bize destek veren bütün İtalyanlara teşekkürler. İngilizlerin ulusal marşımızı ıslıklaması bizi sadece kazanmak için daha fazla motive etti. Onların elinden kupayı almak hiçbir zaman hak ettiği övgüyü alamamış olan takım arkadaşım Giorgio Chiellini ve benim için büyük bir memnuniyetti."

Kariyeri başarılarla dolu

Inter ve Juventus ile toplamda dokuz Serie A şampiyonluğu yaşayan Bonucci'nin kariyeri başarılarla dolu. UEFA tarafından 2016'da yılın takımına seçilen Bonucci, dört kez de Serie A'da yılın takımına girmişti. 2017'de dünyaada yılın 11'ine giren Bonucci, EURO 2012'de final oynayan ancak İspanya'ya kaybeden İtalya Milli Takımı'nın da bir parçasıydı.

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