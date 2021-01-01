Ahmet Nur Çebi: İnşallah Ghezzal'da Gomez ve Talisca'daki gibi olmayacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal'ın durumu ve yabancı oyuncu konusunda açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta bu başarının en önemli mimarlarından biri de Başkan Ahmet Nur Çebi...

Zor bir dönemde kulübü devralan Çebi, gelecek sezonun transfer planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi neler söyledi?

TRT Spor'a konuşan Başkan Çebi, mevcut kadroyla yola devam etmek istediklerinin altını çizdi.

"Mevcut oyuncularımız ve hocalarımızla yola devam etmek istiyorum. İnşallah Mario Gomez ve Anderson Talisca'da yaşadığımızı Rachid Ghezzal'da yaşamayacağız.

"Hocamızı buraya getiren bizim yönetimimiz. Bizde bir değişiklik yok. Umarım Sergen hocayla önümüzdeki yıllarda da devam ederiz.

"Yüksek maliyetli bir takım kurmayı düşünmüyorum ama en iyi takımı kurmayı düşünüyorum. Yüksek maliyet iyi takım anlamına gelmiyor. Alternatifler var ve onlarla görüşmeler yapacağız."

Gelecek sezon yabancı sınırlaması nasıl olacak?

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı da olan Ahmet Nur Çebi, 14 yabancı oyuncu almaya izin veren kuralın devamını istediklerini bildirdi.

"Yabancı oyuncularla ilgili, Kulüpler Birliği olarak bütün kulüplerin ortak kararıyla 14 sayısının devamını istediğimizi 15-20 gün kadar önce Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. Değerlendireceklerdir."

Dorukhan'ın durumu

Başkan Çebi, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrata henüz imza atmayan Dorukhan Toköz'ün durumuyla ilgili de bilgiler verdi.

"Dorukhan'ın önünde Avrupa Futbol Şampiyonası var. Sonrasında duruma bakacağız. Döndüğünde ortak bir karar veririz.