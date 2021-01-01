Leicester City'den Beşiktaş'a iki büyük iyilik

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Premier Lig ekibi Leicester City'nin arasında ilginç tesadüfler yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, Chelsea'nin Premier Ligi ilk dört sırada bitirmesiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılmayı garantiledi.

Beşiktaş'ın hem şampiyonluğunda hem de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanmasında Leicester City'nin de büyük payı var.

Önce Rachid Ghezzal'ı kiraladılar

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki zaferinde en büyük pay sahibi isimlerin başında Cezayirli yıldız geliyor. Leicester City'den kiralanan yıldız oyuncu Süper Lig'de sahaya çıktığı 31 karşılaşmada sekiz gol atarken 17 kez de asist yaptı.

Süper Lig'in asist rekorunu kıran Ghezzal, siyah - beyazlıların sezonu çifte kupayla tamamlamasında büyük rol oynadı.

Chelsea'nin ilk dörde girmesinde Leicester'ın payı büyük

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan Chelsea, ligi ilk dört sırada bitiremeseydi ve finalde kupayı kazanan taraf olsaydı, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için ön eleme oynamak zorunda kalacaktı.

Premier Lig'in son haftasında Chelsea deplasmanda Aston Villa'ya mağlup oldu. Liecester City de sahasında Tottenham'a karşı üstünlük sağlasaydı, Maviler, ligin devler ligi potasının dışında kalacaktı.

Chelsea, Aston Villa'ya mağlup olurken Leicester City'de sahasında Tottenham'a kaybederek Beşiktaş'ın ön eleme oynama ihtimalini yok etti.