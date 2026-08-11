Mykhailo Mudryk'in son birkaç ay içindeki serüveni, uzun bir bekleyiş yolculuğu ve doğru rotayı yeniden yakalama çabası olarak özetlenebilir. Ülkesinin en dikkat çeken yükselen yeteneklerinden ve Doğu Avrupa'nın en umut vaat eden oyuncularından biri olarak Chelsea'ye katılan Ukraynalı kanat oyuncusu, Londra kulübüne transferine eşlik eden beklentileri karşılamayı başaramadı.

Chelsea'nin durumu da daha iyi değildi; takım beklenen başarıyı yakalayamazken, Mudryk kendisini doping vakası nedeniyle aldığı ceza sonrası sahalardan uzakta buldu. Bu durum kulübü, oyuncu için uygun bir çıkış yolu aramaya, ki bu mevcut transfer döneminde bir kiralama yoluyla olabilir, sevk etti.

Uzun bir aradan sonra Mudryk, futbol kariyerini yeniden canlandırma ihtimaline dair bir umut ışığı hissetmeye başladı. Cesur oyun tarzı ve dikkat çeken dövmeleriyle tanınan Ukraynalı kanat oyuncusu, Chelsea'nin Juventus ile oynadığı hazırlık maçında nihayet sahaya dönme fırsatı buldu.

Katılımı sınırlı olsa da Chelsea forması altında yeniden birkaç dakika sahada kalması, Milan ve Johor karşısındaki görevleriyle bu duygu pekişmeden önce, onun için önemli bir adım oldu.

Mudryk'in bu maçlardaki toplam süresi, resmi müsabakalardan uzun süredir uzak kalması nedeniyle yalnızca 16 dakika oldu; son resmi maçı Kasım 2024'e dayanıyor.

Doping cezası kariyerini dondurdu

Mudryk'in futbol serüveni, doping kullanımıyla ilgili bir vakaya karıştığının kanıtlanmasının ardından aniden durdu; bu durum başlangıçta profesyonel düzeyde futbol oynamaktan veya antrenman yapmaktan dört yıl men edilmesine yol açtı.

Ancak Ukraynalı oyuncu, futboldan bu şekilde uzaklaşma fikrini kabullenmedi ve cezanın en üst düzeydeki kariyerinin sonu haline gelmesini reddetti.

Uzaklaştırma döneminde Mudryk, Londra'da profesyonel olmayan bir kulübe ait bir sahada bireysel antrenmanlarına devam etti; formunu korumaya ve sahalara dönmesine imkân verecek fırsatı beklemeye çalıştı.

İsmi, aralarında "Counter Strike" oyunuyla ilişkilendirilen ortaya çıkışının da bulunduğu çeşitli nedenlerle tartışmaların merkezinde kalmaya devam etse de, geri dönme konusundaki kararlılığı 2026 yazında nihayet meyvelerini vermeye başladı.

Xabi Alonso, Mudryk için bir çıkış yolu arıyor

Chelsea kadrosunda çok sayıda oyuncu bulunması ve takımın hücum hattında değişikliklere ihtiyaç duymasıyla birlikte, yeni sezon planlamasıyla ilgili bazı sorunlar nedeniyle Xabi Alonso, takım kadrosunu daraltmaya ve kartlarını yeniden düzenlemeye çalışıyor.

Mudryk de, uzun süreli aradan sonra düzenli olarak sahaya çıkma fırsatı bulması ve seviyesini kademeli olarak geri kazanması amacıyla Chelsea'nin Avrupa kulüplerinden birine kiralamayı umduğu oyuncular listesinde yer alıyor. Bu bilgi İspanyol "AS" gazetesi tarafından aktarıldı.

Mudryk'in ismi, Frank Lampard yönetiminde İngiltere Championship'e yeni yükselen takım Coventry City'ye transfer olma ihtimaliyle anıldı; ancak Fransız ekibi Strasbourg'a transfer seçeneği son dönemde ivme kazanmaya başladı.

Chelsea'nin sağlayabileceği mali destek, oyuncuya seviyesini geri kazanması için uygun bir ortam sunma ve düzenli oyun süresi elde etmesini sağlama çabası kapsamında, oyuncunun Fransa Ligi'ne transferinin tamamlanmasında yardımcı bir faktör olabilir.

Buna karşılık, aralarında İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin de bulunduğu İngiliz medyası, Mudryk'in İngiltere'de kalmayı tercih ettiğini ve Premier Lig kulüplerinden birine katılmayı umduğunu belirtiyor.

Oyuncu ayrıca İtalya'daki diğer kulüplerin de ilgisini çekiyor; bu da geleceğinin mevcut transfer döneminde hâlâ birkaç seçeneğe açık olduğu anlamına geliyor.

Uzun sözleşme, Chelsea'yi geleceği konusunda iyimser tutuyor

Mudryk'in son dönemde yaşadığı her şeye rağmen, Chelsea oyuncunun geleceğiyle ilgili bir miktar iyimserliğini koruyor; özellikle de kulüple olan sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzaması nedeniyle.

Ukraynalı kanat oyuncusunun önündeki en büyük zorluk ise fiziksel ve teknik olarak hazır hale gelmesi, ardından ister Chelsea içinde ister yeni bir kiralama deneyimiyle olsun, düzenli olarak sahaya çıkma konusunda gerçek bir fırsat elde etmesi olmaya devam ediyor.

Aylar süren bir aranın ardından Mudryk'in serüveni yeni bir dönüm noktasında görünüyor; ya bu hazırlık maçı dönüşü yeteneğini geri kazanmanın başlangıcı olacak ya da kariyerini doğru rotaya döndürecek bir fırsat arayışıyla Chelsea'den ayrılmanın ilk adımını temsil edecek.