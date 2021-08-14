Messi’nin ayrılığının ardından La Liga Başkanı ilk kez açıklamalarda bulundu.

Lionel Messi, Barcelona’da kalmak için maaşında yüzde elli oranında indirime gitmeyi kabul etmişti.

Ancak La Liga’nın mali kuralları gereği Barcelona, maaş bütçesinde yer açamadığı için Arjantinli yıldıza lisans çıkaramamıştı.

Bu gelişmelerin ardından La Liga yönetimi de belirlediği yükümlülükler üzerinden eleştirilmişti.

La Liga Başkanı’ndan itiraf

Messi ayrılığının ardından ilk kez konuşan Javier Tebas, Mundo Deportivo2ya şu itiraflarda bulundu:

“Biz La Liga’da her zaman en iyi oyunculara sahip olmak istiyoruz.”

“Neymar ayrıldı, Cristiano ayrıldı ve şimdi de Messi’yi kaybettik.”

“Bu açıkçası biizm için travmatik bir ayrılık oldu çünkü son bir aydır her şey iyi gidiyordu. Ancak son günlerde gidişat tersine döndü.”

“Messi’nin ayrılması bize acı veriyor ancak TV yayın haklarının düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz.”

Messi’nin PSG kariyeri

Lionel Messi, PSG’nin Strasbourg ile oynayacağı maç başlamadan önce diğer yeni transferler Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi ve Wijnaldum’la birlikte taraftarları selamladı.

Pochettino ise geçtiğimiz günlerde Messi’nin ne zaman oynayacağına dair şunları söylemişti:

Fransız devinin teknik direktörü Pochettino ise şunları söylemişti:

“Her şey Messi’nin nasıl hissettiğine bağlı, onu görmek istiyoruz. O özel bir oyuncu ve biz de bu tarz durumlarda oyuncunun nasıl hissettiğine göre hareket etmek istiyoruz.”

“Onunla konuşacağız ve ne zaman tam anlamıyla hazır olacağını öğreneceğiz.”

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