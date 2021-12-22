La Liga Başkanı açıkladı: Barcelona'nın Haaland'ı alması neden imkansız?

Barcelona Başkanı Javier Tebas son günlerde adı Barcelona ile anılan Erling Haaland'ın Katalan ekibine transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

Barcelona'nın içinden geçtiği zorlu ekonomik durumu göz önünde bulunduran Tebas, Norveçli oyuncunun transferinin zor olduğunu belirtirken, buna rağmen imkansız olmadığını söyledi.

Tebas ne söyledi?

İspanyol basınından Sport'un sorularını yanıtlayan ve Barcelona'nın Haaland'ı kadrosuna katmak için yapması gerekenleri sıralayan Tebas, başkan Joan Laporta'ya yol haritası çizdi:

"Laporta'ya ne yapacağını zaten söyledim ve yapması gerekenin farkında. Durumun karmaşık olduğunu o da biliyor. Barcelona'nın Haaland'ı kadroya katması gerçeği söylemek gerekirse kolay değil.

"Kurallar maaş bütçesini aşan takımların elde ettiği gelirlerin sadece yüzde 25'ini kullanmasına izin veriyor.

"Coutinho ya da Umtiti'yi satarlarsa belki o zaman bir transfer yapabilirler ancak bu transferin Haaland olabileceğini söylemek de çok zor olur.

"Barcelona Haaland'ı almak istiyorsa öncelikle yapması gereken 1/4 kuralından çıkmak ve yeniden maaş bütçesinin içerisinde kalmak. Bu da hiç kolay değil çünkü kağıt üzerinde 500 milyon euro'dan bahsediyoruz.

"Herkes La Liga'nın lokomotiflerinin Real Madrid ve Barcelona olduğunu biliyor. Onların içinde bulunduğu durumdan memnun değiliz ve bir an önce eski günlerine dönmelerini diliyoruz"

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