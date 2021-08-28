Kylian Mbappe'nin gelişiyle Real Madrid'in 11'i nasıl olacak?

Fransız yıldızın Real Madrid'e gelişi Ancelotti'nin kadrosunda radikal bir değişiklik anlamına gelmiyor.

Mbappe için PSG'ye yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıt alan Real Madrid, Paris ekibinin kapısını ikinci kez çaldı.

İspanyol devi, Fransız golcüyü bir numaralı transfer hedefi olarak tutarken Kylian Mbappe de Madridli olmak istiyor.

Peki Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olursa başkent ekibinin ilk 11'i nasıl şekillenecek?

Real Madrid'in ilk 11'i nasıl olacak?

AS'ın haberine göre; Kylian Mbappe'nin gelişi Carlo Ancelotti'nin kadrosunda radikal bir değişiklik anlamına gelmiyor.

Ancelotti yalnızca bireysel olarak dönüşüm yapacak.

Fransız golcü ile birlikte Real Madrid kadrosu şu şekilde olacak: Courtois; Carvajal, Nacho, Militao, Alaba; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Mbappe.

İtalyan teknik adam, Hazard ve Vinicius beklenen performansı göstermez ise BBM (Bale, Benzema ve Mbappe) üçlüsüne güveniyor.

Ancak sezona iyi bir başlangıç yapan Vinicius, üçüncü adam olma konusunda daha avantajlı görünüyor.

İlk iki maçta 3 gol kaydeden Brezilyalı oyuncu, bu seviyede devam ederse Madrid'in ileri üçlüsü VBM (Vinicius, Benzema ve Mbappe) olacak.

Carlo Ancelotti 4-3-3 dizilişinden vazgeçmeyecek.

PSG: Kylian Mbappe ayrılmak istiyor

Geçtiğimiz günlerde RMC Sport'a konuşan PSG Sportif Direktörü Leonardo Mbappe’nin ayrılık isteğini doğrularken, Real Madrid’in transfer sürecinde “kanunsuz” davrandığını söyledi:

“Kylian Mbappe ayrılmak istiyor, bu gayet açık. Eğer Real Madrid bir teklif yapıyorsa, biz de ona göre kendi pozisyonumu belirliyoruz. Burada anlaşılmayacak bir şey yok.”

“Transfer döneminin bitimine bir hafta kala planlarımızı değiştiremeyiz. Mbappe ayrılmak istiyorsa ona engel olmayız, ama ayrılık bizim şartlarımızla gerçekleşmeli.”

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