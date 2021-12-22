Kylian Mbappe ve arkadaşlarından sürpriz 2050 mesajı

PSG'den gelen yeni sözleşme tekliflerini henüz kabul etmeyen ve iddialara göre Real Madrid'e her geçen gün biraz daha yaklaşan Kylian Mbappe'nin doğum günü partisi söylentileri farklı bir noktaya taşıdı.

Mbappe'nin 23. doğum gününü kutladığı partiye "Mbappe 2050" yazan bir PSG forması damgasını vurdu.

1 Ocak'tan itibaren istediği takımla görüşüp, imza atma hakkına sahip olacak olan yıldız oyuncunun doğum gününde çekilen bu fotoğrafa PSG'nin diğer iki büyük yıldızı Lionel Messi ile Neymar'ın katılmaması ise dikkatleri çekti.

Juan Bernat'ın paylaştığı fotoğrafta Sergio Ramos Georginio Wijnaldum ve Ander Herrera, Achraf Hakimi, Rafinha, Keylor Navas, Marco Verratti ve Julian Draxler katıldı.

PSG pes etmiyor

PSG Sportif Direktörü Leonardo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulübün Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşayan Mbappe ile yeni sözleşme imzalamak için umutlarını koruduğunu açıklamıştı.

Mbappe'nin sözleşmesi sona erecek oyuncu havuzunun en değerli parçası olduğunun altını çizen Brezilyalı futbol adamı, genç oyuncuyu takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

Şu ana dek yapılan sözleşme tekliflerini geri çeviren Mbappe'nin 1 Ocak'ta Real Madrid'e imza atacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, PSG'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşmesi genç oyuncunun durumunu daha ilginç bir duruma getirdi.

Mbappe bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada 15 gol atarken, 12 de asist yapmıştı.

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