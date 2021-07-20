Kylian Mbappe transferinde kritik 48 saat

EURO 2020'nin ardından yeniden PSG kampına katılmaya hazırlanan Kylian Mbappe, yönetimle son kez masaya oturacak.

EURO 2020'de ülkesi Fransa'nın İsviçre ile oynadığı karşılaşmada kaçırdığı penaltı vuruşuyla takımının turnuvanın dışında kalmasına neden olan Kylian Mbappe'nin tatili sona eriyor. PSG'deki kontratının son senesine giren Mbappe, 22 Aralık Perşembe günü takımının kampına katılacak ve yönetimle bir kez daha buluşacak.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre daha önce PSG'nin sözleşme uzatma teklifini üç kez reddeden 22 yaşındaki oyuncu, buna rağmen yönetimle yeniden masaya oturacak. Fransa'nın elenmesine neden olmasının ardından morali bir hayli bozuk olan Mbappe'nin kariyerini İspanya'da sürdürmek istediği öne sürüldü.

Kalmayı düşünmüyor

İsviçre maçının ertesi günü iki PSG yetkilisini arayan ve kontratını yenilemeyeceğin ilettiği iddia edilen Mbappe, habere göre kontratının son senesinde Paris'te kalmayı ise sorun etmeyecek. Öte yandan Mbappe cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, PSG yönetimi ise daha iyi bir teklifle genç yıldızı ikna edebileceğine inanıyor.

Tatil dönüşü oyuncuyla son kez masaya oturacak yönetimin bu görüşmede Mbappe'ye reddedilmesi oldukça güç olan astronomik bir teklifte bulunması bekleniyor. Mbappe'ye takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı olduğunu göstermeye kararlı olan PSG yönetiminin bu görüşmede yapılan gösterişli transferleri de kullanarak oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

Real Madrid'e yakın

Mbappe'ye oldukça yakın olan kaynaklar ise AS'a verdikleri demeçlerde yıldız oyuncunun ve ailesinin Real Madrid'e çok yakın olduğunu vurguluyor. 2017'de Monaco'dan PSG'ye 135 milyon euro karşılığında transfer olan Mbappe, takımıyla geride bıraktığımız sezonda 31 lig maçına çıkmış ve bu maçlarda 27 gol atmıştı.

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