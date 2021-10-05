Kylian Mbappe Real Madrid'de ne kadar kazanacak?

Gelecek sezon İspanyol ekibinin formasını giymesine kesin gözüyle bakılan genç yıldızın alacağı ücret de netleşti.

PSG ile olan sözleşmesini yenilemeyen ve gelecek sezon Real Madrid forması giymesi beklenen Kylian Mbappe hakkındaki transfer iddialarına her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, son olarak Real Madrid Başkanı Florentino Perez de bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Perez yıldız isim için 1 Ocak'ı işaret ederken, süreç farklı bir yöne evrildi.

#RealMadrid are confident to sign Kylian #Mbappè as free agent. Florentino #Perez has offered a 6-years contract to the french striker with a salary around €40M/year. #PSG don’t want to lose him and will make a new bid to try to extend the contract (expires in June). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2021

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fransız futbolcunun İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardığını öne sürerken, Mbappe'nin yeni takımında kazanacağı ücreti de açıkladı. Real Madrid'in 22 yaşındaki oyuncunun kapısını altı yıllık bir sözleşme teklifiyle çalacağı belirtilen haberde, Mbappe'nin yılda 40 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Henüz karar vermedi

Real Madrid yaz transfer döneminin son günlerinde PSG'ye Mbappe için resmi teklif yapmış ancak bu teklif kabul edilmemişti. Sportif direktör Leonardo aracılığıyla Mbappe ile yaptığı görüşmelerden sonuş alamayan PSG'nin buna rağmen son bir kez daha şansını denemesi bekleniyor ancak bu adımın işleri değiştirmesi zor görünüyor.

Öte yandan tüm bu iddiaların merkezinde yer alan genç oyuncu geleceğine ilişkin bir karar vermediğini ve geleceğini düşünmenin kendisini yorduğunu belirtti. PSG ile geçireceği sezona odaklandığını belirten Mbappe, "Harika bir takımımız var ve olağanüstü bir sezon geçirmek için gereken her şeye sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.

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