Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gregory van der Wiel'den ayrılan Belçikalı modelin, Kylian Mbappe ile aşk yaşadığı iddiaları her geçen gün artıyor.

Juice Channel isimli bir Instagram hesabı PSG'nin ve Fransız futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin gönlünü, PSG'nin bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski oyuncusu Gregory van der Wiel'in eski sevgilisi Rose Bertram'a kaptırdığını öne sürdü. Wiel ile sekiz yıllık bir birliktelik yaşayan Bertram, geçtiğimiz günlerde Hollandalı eski futbolcudan ayrılmıştı.

Wiel ile birlikteliği sırasında sık sık Fenerbahçe tribünlerinde de görünen Belçikalı model, geçtiğimiz günlerde Eyfel Kulesi'nde bir Instagram videosu paylaşırken, iddialara göre Mbappe'nin yakın arkadaşlarından biri de o esnada aynı görüntüyü paylaştı. Bu tesadüf Mbappe'nin de o sırada bu grupla birlikte Eyfel Kulesi'nde olduğu olasılığını gündeme taşıdı.

Mbappe'nin söz konusu arkadaşının yıldız oyuncunun saçlarıyla ilgilenen kuaförü Brice Tchaga olduğu belirtilirken, Mbappe ile Bertram'ın Instramg'da bir süredir birbirlerini takip etmeleri de bu olasılığın gerçek olma ihtimalini yükseltti. Bu sezon sakatlığından ötürü şu ana dek forma giymeyen Mbappe'nin Montpellier maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.