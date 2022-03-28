PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen Kylian Mbappe'nin avukatı Delphine Verheyden, Fransa Milli Takımı'nın oyunculara karşı uyguladığı prosedürleri eleştirdi.

Milli takıma dahil edilen oyuncuların imaj haklarını federasyona devretmesinin haksızlık olduğunu belirten Verheyden, bu durumun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Ne söylendi?

Verheyden Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'e yaptığı açıklamada federasyonun oyunculara uyguladığı dayatmaların kabul edilemez olduğunu belirtti:

"Bir oyuncu milli takıma ilk kez seçildiğinde yaptığı ilk şeylerden biri, reklam haklarını milli takıma vermek.

"İmzalanan bu sözleşme, imza tarihinden itibaren geçerli olmaya başlıyor ve profesyonel kariyerinizin bitmesinden 5 yıl sonraya kadar geçerliliğini koruyor. Kylian için bu süre 40 yaşından sonraya kadar geçerli olabilir.

"Karşı çıktığımız konulardan birisi bu. Bu kadar uzun bir taahüt gerçekçi değil. Federasyon ile imzalanan anlaşmada ayrıca, oyuncuların her röportaj talebini kabul etmesi gerekiyor ve açıklama yapması isteniyor. Ancak maçın ardından veya maç dışında oyuncular, açıklama yapacakları kurumu ve zamanı seçebilmeli.

"Bu sözleşmeyi yeniden düzenlememiz mevcut şartlara uyarlamamız gerekiyor"

Dünya Kupası'nı kazandı

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Mbappe, Rusya'da attığı dört golle takımının kupayı kazanmasında başrolü oynamıştı.

Sezon sonunda PSG'den ayrılması beklenen yıldız oyuncu, EURO 2020'de İsviçre'ye karşı kaçırdığı penaltıyla ise takımının organizasyona veda etmesine neden olmuştu.

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