Kylian Mbappe, mart ayında Real Madrid'in evi Santiao Bernabeu'da olabilir

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını ilk sırada tamamlayan Real Madrid hedefine ulaşsa da bir üst turda gelebilecek takımlar İspanyol ekibini zorlayabilir.

Grup aşamasında karşılaşmadığı üç İspanyol takımıyla son 16 turunda karşılaşma ihtimali bulunan Carlo Ancelotti'nin takımının muhtemel rakiplerinden biri de PSG.

Grubunu Manchester City'nin ardında ikinci sırada tamamlayan ve grup liderlerinden biriyle karşılaşacak olan PSG'nin Real Madrid'e transferi halinde Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'ya beklenenden çok daha erken gelecek.

Mart ayında oynanacak son 16 turu karşılaşmaları öncesi ise transfer belirsizliği sürüyor.

30 gole en genç ulaşan oyuncu

Mbappe'nin sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz uzatmaması, eşleşme öncesinde yıldız ismi Real Madrid'e imza atmasını beraberinde getirebilir.

1 Ocak'tan itibaren gelecek sezon için istediği takıma imza atma şansına sahip olacak olan Mbappe, takımının olası Real Madrid maçına Real Madrid'e imza atmış bir oyuncu olarak çıkabilir.

Şampiyonlar Ligi tarihinde 30 gole en erken ulaşan oyuncu olan Mbappe, takımının Club Brugge'u 4-1 yendiği karşılaşmada iki gol gol ve bir asistle mücadele etmişti.

Bu sezon toplamda 22 maça çıkan 22 yaşındaki genç yıldız, 11 gol ve 12 asistle mücadele ederken takımının en önemli hücum oyuncusu olarak dikkatleri çekti.

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