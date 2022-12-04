Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nda PSG'deki geleceğiyle ilgili soru yanıtlamamak için medyadan kaçtı

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Katar'daki Dünya Kupası'nın başından bu yana hiçbir basın toplantısına katılmadı.

Kylian Mbappe, Fransa ile Dünya Kupası'na odaklanmış durumda

Katar'a gittiğinden bu yana basının karşısına hiç çıkmadı

Geleceği ile ilgili soruları yanıtlamak istemiyor

NE OLDU? Kylian Mbappe geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'e gideceği konuşulurken PSG'de kaldı ve yıllık 100 milyon euro'luk sözleşmeye imza attı. Ancak sezon içinde Mbappe'nin Paris ekibinde Messi ve Neymar ile sorun yaşadığı iddia edildi. Şimdi Franda ile Dünya Kupası'na odaklanan oyuncu, PSG ile ilgili soru yanıtlamamak için basın karşısına çıkmadı.

NE SÖYLENDİ? L'Equipe'in haberine göre, Kylian Mbappe imajına zarar vermemek için Katar'da basından uzak duruyor. 23 yaşındaki oyuncu, PSG'deki geleceği hakkında soru yanıtlamak istemiyor ve tartışmalardan kaçıyor. Ayrıca PSG'nin iki yıldızı Lionel Messi ve Neymar ile ilişkisi hakkında da yorum yapmak istemiyor.

DAHA FAZLASI: 2022 Dünya Kupası'nda Maçın Oyuncusu seçilen futbolcular, turnuvanın sponsoru Budweiser için hazırlanan alanda poz veriyorlar. Kylian Mbappe grup aşamasında iki kez Maçın Oyuncusu seçilmesine rağmen ödülüyle belirlenen alanda poz vermedi ve maçın ardından konuşmadı. İddialara göre Kylian Mbappe alkol reklamı yapmak istemiyor.

Deux fois élu homme du match, Kylian Mbappé ne s’est pas arrêté en conférence de presse d’après match alors qu’il en a l’obligation.



En fait, ce trophée est parrainé par la marque de bière Budweiser. Kylian Mbappé ne veut pas faire la pub d’une marque d’alcool. 🍺❌



(L’ÉQUIPE) pic.twitter.com/r9IQgBpHsq — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 3, 2022

KYLIAN MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? 2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile son 16 turuna kalan Kylian Mbappe, 4 Aralık'ta Polonya karşısına çıkacak ve çeyrek final şansı arayacak.

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