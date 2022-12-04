Virgil van Dijk, Cody Gakpo'ya transfer tavsiyesi verdi: "Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede değil"

Virgil van Dijk, Cody Gakpo'nun transfer gündemiyle ilgili konuştu ve takım arkadaşını Real Madrid için Manchester United'ı görmezden gelmeye çağırdı.

Gakpo, 2022-23'te yıldızlaştı

23 yaşındaki oyuncunun adı birçok kulüple anılıyor

Van Dijk, Real Madrid'in en iyi seçenek olduğunu düşünüyor

NE OLDU? Hollanda'nın ABD'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Van Dijk, Cody Gakpo'nun transfer gündemini masaya yatırdı. Van Dijk, Real Madrid'in Manchester United'dan daha üst bir seviyede olduğunu iddia etti. Liverpool'un yıldızı ardından takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Van Dijk şunları söyledi: "Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede mi? Saygısızlık etmek istemem ama hiç değiller. Kesinlikle bir sonraki adımı iyi bir adım olmalı. Kışın mı, yazın mı yoksa gelecek yıl mı bilmiyorum, ne zaman transfer olacağını zaman gösterecek. Çok çalışkan, çok yetenekli ve kesinlikle potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Bizim için yaptıklarından da çok memnunuz."

BÜYÜK RESİM: Gakpo, ABD karşısında fileleri havalandıramasa da Katar'daki üç grup maçında da gol atmayı başardı. Ayrıca PSV için bu sezon 12 gol, 16 asist ile oynadı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

GAKPO İÇİN SIRADA NE VAR? PSV oyuncusu, 9 Aralık'ta 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile karşılaşacak.